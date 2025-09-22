اصطفاف معدات "هيبكا" لدعم منظومة النظافة بالغردقة بحضور نائب محافظ البحر الأحمر

شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم اصطفافًا موسعًا لأسطول سيارات ومعدات جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" المخصصة لدعم منظومة النظافة بالمدينة، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والأستاذ كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

الفعالية جاءت تنفيذًا لعقد الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وشهدها أيضًا اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، إلى جانب ممثلي الجمعية من بينهم السيد يوهان فيفيان نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد لوك بنجامين عضو المجلس، و نور الدين محمد فريد المدير التنفيذي، فضلاً عن اللواء أسامة سالم عبد القوي مدير منظومة المخلفات الصلبة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الفعالية، أكدت نائب المحافظ أن الاصطفاف يعكس جاهزية المعدات والكوادر العاملة للتعامل مع التحديات اليومية في مجال النظافة، ويجسد نموذجًا للتعاون المثمر بين أجهزة الدولة والجمعيات الأهلية، بما يضمن الحفاظ على الصورة الحضارية والسياحية للغردقة. كما وجهت الشكر للقائمين على الجمعية تقديرًا لجهودهم المستمرة.

وأشارت حنا إلى أن المدينة تشهد رفع ومعالجة ما يقرب من 600 طن مخلفات يوميًا، باستخدام أحدث النظم البيئية التي تتيح إعادة تدويرها وإنتاج وقود بديل (RDF) وسماد عضوي وعلف حيواني، بما يقلل من حجم المرفوضات الموجهة لمحطات الدفن الصحي.

من جانبه، شدد سكرتير عام المحافظة على أهمية وضع خطط شاملة لإدارة المخلفات تتناسب مع خصوصية مدينة الغردقة السياحية، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية العالمية، بما يضمن استدامة النظافة ويسهم في ترسيخ مكانة الغردقة كأحد أهم المقاصد السياحية البيئية بالبحر الأحمر.