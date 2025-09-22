حركة فتح : الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية فارقة

أكد المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والخلاص من الظلم والاحتلال .

وقال المتحدث - في تصريح لقناة "القاهرة" الاخبارية اليوم /الاثنين/ - إن هذا الاعتراف يأتي بعد تواطؤ دولي وصمت عن الحق الفلسطيني على مدار 77 سنة عندما اعترف بدولة الاحتلال ولم يعترف بأصحاب الأرض الحقيقيين، رغم أن القرار كان يقضي بدولة للشعب الفلسطيني .

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه هي المحطة الأخيرة لفاتورة الدم التي يدفعها الشعب الفلسطيني ، وقال إننا نشعر اليوم بأمل متجدد وأن تضحيات الشعب ودمائه الطاهرة بدأت تثمر هذه الحرية الأكيدة للشعب الفلسطيني التي طال انتظارها.

وأكد أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يصل الى هذه المرحلة التي يعيش فيها في دولة حرة مستقلة كما كل شعوب الأرض، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يريد خطوات عملية تالية من شأنها أن تنفذ وتطبق كل ما يصدر عن المنظومة الدولية.

ولفت المتحدث الى أن الابادة الجماعية لا تزال تتجلى في أبشع صورها في قطاع غزة الذي يتعرض للقتل والتجويع والهدم ومحاولات الطرد والتهجير وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان متواصل استعماري استيطاني.

