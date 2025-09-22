غدر الأحباب.. زوج: دلعت مراتي سرقت شقى عمري وقالتلي ملكش عندي حاجة

أصيب شاب ثلاثيني بصدمة عمره عندما تعرض للغدر من الأحباب حيث اكتشف استيلاء زوجته أم طفلتيه على "شقى عمره" الذي نجح في جمعه من غربته بإحدى دول الخليج عندما حرر لها توكيل عام باعت به شقة الزوجية واشترت شقة أخرى سجلتها باسمها ثم كانت الضربة الأخرى عندما اتهمته بسرقة منقولات الزوجية لصبح فجأة "منصوب عليه" ومهدد بالحبس.

تفاصيل معاناة الشاب كشف عنها محضر حرره محمد أبو الفتوح المحامي بقسم شرطة الحوامدية بعدما اكتشف شاب يعمل مندوب مبيعات في دولة خليجية منذ عدة سنوات أن زوجته التي وثق بها أبدت له رغبتها في شراء شقة جديدة بعيدا عن قريتهم بالحوامدية فطلب منها الانتظار حتى يعود في أجازته السنوية ليتمكن من عرضها للبيع وشراء أخرى إلا أنها طلبت منه تحرير توكيل عام لها حتى تتمكن من التصرف وعرضها للبيع لحين عودته ثم يقومون بشراء غيرها.

لثقة الزوج في زوجته حرر بالفعل لها توكيل عام باعات بموجبه الشقة وأ خبرته أنها باعتها بمبلغ 100 ألف جنيه فطلبت منه مبلغ آخر حتى تتمكن من توفير ثمن الشقة الجديدة وبالفعل أرسل إليها أيضا مبلغ 200 ألف جنيه ليفاجأ بعد ذلك بقيامها ببيع شقة الزوجية بمبلغ 750 ألف جنيه واشترت شقة أخرى بمبلغ 900 ألف جنيه وسجلتها باسمها في الشهر العقاري ثم أخذت كافة منقولاتها الزوجية ونقلت بالشقة الأخرى.

محمد أبو الفتوح محامي الزوج

عاتب الزوج زوجته على تسجيلها الشقة باسمه وطلب منها إعادتها له باعتباره من دفع ثمنها ليخرج منها ردها الصادم: "شقة ايه يا أبو شقة ملكش عندي حاجة".. عاد الزوج المصدوم من السفر وتوجه لزوجته ووالدها وطلب منها إعادة أملاكه إليه لتصر على رأيها بأنها تقوم بتأمين مستقبل طفلتيها رغم أن الزوج كان يغدق عليهن الانفاق والمصوغات الذهبية وأغلب الوقت تكون زوجته برفقته في الخارج ولا يتركها وطفلتيه بمفردهن كثيرا ليكتشف طمعها في أكثر مما يقدم لها وترفض رد الشقة أو إعادة أمواله إليه.

صدمة ثالثة تصيب الزوج عندما ذهبت الزوجة في اليوم التالي وحررت ضده محضرا بتبديد منقولات الزوجية واتهمته بالاستيلاء عليها ليصبح أيضا مهددا بالحبس وضياع مستقبله فاضطر دفاعه لتحريرمحضر رقم ٤٦٩٩ جنح الحوامدية خيانة أمانة وتقدم به أمام محكمة جنح الحوامدية التي نظرت قضية التبديد وشهد مع الزوج عدد من الجيران بأن زوجته هي من قامت ببيع شقتها ونقل منقولات الزوجية منها في وقت سفر الزوج، كما حصل المحامي محمد أبو الفتوح على شهادة تحركات تثبت تواجد الزوج خارج البلاد في الوقت الذي نقلت به الزوجة عفش الزوجية من الشقة لتؤكد تحريات المباحث صحة شهادات الجيران وأقوال الزوج.

أصدرت محكمة جنح الحوامدية حكمها ببراءة الزوج من تهمة تبديد منقولات الزوجية، ألغى الزوج التوكيل وأقامت الزوجة دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار ومازالت القضايا متداولة أمام المحاكم.