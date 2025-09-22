قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غدر الأحباب.. زوج: دلعت مراتي سرقت شقى عمري وقالتلي ملكش عندي حاجة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

أصيب شاب ثلاثيني بصدمة عمره عندما تعرض للغدر من الأحباب حيث اكتشف استيلاء زوجته أم طفلتيه على "شقى عمره" الذي نجح في جمعه من غربته بإحدى دول الخليج عندما حرر لها توكيل عام باعت به شقة الزوجية واشترت شقة أخرى سجلتها باسمها ثم كانت الضربة الأخرى عندما اتهمته بسرقة منقولات الزوجية لصبح فجأة "منصوب عليه" ومهدد بالحبس. 

تفاصيل معاناة الشاب كشف عنها محضر حرره محمد أبو الفتوح المحامي بقسم شرطة الحوامدية بعدما اكتشف شاب يعمل مندوب مبيعات في دولة خليجية منذ عدة سنوات أن زوجته التي وثق بها أبدت له رغبتها في شراء شقة جديدة بعيدا عن قريتهم بالحوامدية فطلب منها الانتظار حتى يعود في أجازته السنوية ليتمكن من عرضها للبيع وشراء أخرى إلا أنها طلبت منه تحرير توكيل عام لها حتى تتمكن من التصرف وعرضها للبيع لحين عودته ثم يقومون بشراء غيرها. 

لثقة الزوج في زوجته حرر بالفعل لها توكيل عام باعات بموجبه الشقة وأ خبرته أنها باعتها بمبلغ 100 ألف جنيه فطلبت منه مبلغ آخر حتى تتمكن من توفير ثمن الشقة الجديدة وبالفعل أرسل إليها أيضا مبلغ 200 ألف جنيه ليفاجأ بعد ذلك بقيامها ببيع شقة الزوجية بمبلغ 750 ألف جنيه واشترت شقة أخرى بمبلغ 900 ألف جنيه وسجلتها باسمها في الشهر العقاري ثم أخذت كافة منقولاتها الزوجية ونقلت بالشقة الأخرى. 

محمد أبو الفتوح محامي الزوج 

عاتب الزوج زوجته على تسجيلها الشقة باسمه وطلب منها إعادتها له باعتباره من دفع ثمنها ليخرج منها ردها الصادم: "شقة ايه يا أبو شقة ملكش عندي حاجة".. عاد الزوج المصدوم من السفر وتوجه لزوجته ووالدها وطلب منها إعادة أملاكه إليه لتصر على رأيها بأنها تقوم بتأمين مستقبل طفلتيها رغم أن الزوج كان يغدق عليهن الانفاق والمصوغات الذهبية وأغلب الوقت تكون زوجته برفقته في الخارج ولا يتركها وطفلتيه بمفردهن كثيرا ليكتشف طمعها في أكثر مما يقدم لها وترفض رد الشقة أو إعادة أمواله إليه. 

صدمة ثالثة تصيب الزوج عندما ذهبت الزوجة في اليوم التالي وحررت ضده محضرا بتبديد منقولات الزوجية واتهمته بالاستيلاء عليها ليصبح أيضا مهددا بالحبس وضياع مستقبله فاضطر دفاعه لتحريرمحضر رقم ٤٦٩٩ جنح الحوامدية خيانة أمانة وتقدم به أمام محكمة جنح الحوامدية التي نظرت قضية التبديد وشهد مع الزوج عدد من الجيران بأن زوجته هي من قامت ببيع شقتها ونقل منقولات الزوجية منها في وقت سفر الزوج، كما حصل المحامي محمد أبو الفتوح على شهادة تحركات تثبت تواجد الزوج خارج البلاد في الوقت الذي نقلت به الزوجة عفش الزوجية من الشقة لتؤكد تحريات المباحث صحة شهادات الجيران وأقوال الزوج. 

أصدرت محكمة جنح الحوامدية حكمها ببراءة الزوج من تهمة تبديد منقولات الزوجية، ألغى الزوج التوكيل وأقامت الزوجة دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار ومازالت القضايا متداولة أمام المحاكم. 

غدر الأحباب سرقة منقولات الزوجية قسم شرطة الحوامدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

ترشيحاتنا

يانج وانج

سيارة صينية تحطم الرقم القياسي لـ بوجاتي بلقب الأسرع في العالم

خطوات سهلة لحماية زجاج السيارة من التلف

خطوات سهلة لحماية زجاج السيارة من التلف؟

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك.. قيمتها تفوق الذهب

بالصور

رفضا للإبادة.. الإيطاليون يخرجون في المطر من أجل فلسطين |شاهد

مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد