مفيدة شيحة: أحب "الانتخة" ولقد هرمنا.. والراحة جزء من شيمنا

عبّرت الإعلامية مفيدة شيحة عن حبها للإجازات وأوقات الراحة، مشيرةً إلى أن الإجازات والاستمتاع بأيام الراحة أمر في غاية الجمال للجميع.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن :«أصبحت أشعر أن لديَّ استعدادًا لأن أكون قليلاً مدللة، وأتجاهل ضغوط العمل، وآخذ إجازة يوم. أحب "الانتخة" ولا أحب العمل كثيرًا، ولقد هرمنا، والراحة جزء من طباعنا».

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :«أحب الجلوس في البيت على الكنبة، وأمامي التلفزيون ومعي الريموت وكتابي أيضًا، وفي هذه الأجواء أشعر بقمة السعادة».

