قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة
وزير الري: مصر ملتزمة ببناء مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.. والمياه جسر للتعاون والتضامن والتنمية
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة: أحب "الانتخة" ولقد هرمنا.. والراحة جزء من شيمنا

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

عبّرت الإعلامية مفيدة شيحة عن حبها للإجازات وأوقات الراحة، مشيرةً إلى أن الإجازات والاستمتاع بأيام الراحة أمر في غاية الجمال للجميع.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن :«أصبحت أشعر أن لديَّ استعدادًا لأن أكون قليلاً مدللة، وأتجاهل ضغوط العمل، وآخذ إجازة يوم. أحب "الانتخة" ولا أحب العمل كثيرًا، ولقد هرمنا، والراحة جزء من طباعنا».

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :«أحب الجلوس في البيت على الكنبة، وأمامي التلفزيون ومعي الريموت وكتابي أيضًا، وفي هذه الأجواء أشعر بقمة السعادة».
 

مفيدة شيحة الإجازات ضغوط العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار في مصر يوم الإثنين 22-9-2025

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يجتمع مع قادة المنتدي الاقتصادي العالمي و الاتحاد العالمي لتيسير التجاره

الإسكان

الإسكان: طرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
هوندا
هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد