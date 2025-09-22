الغندور يعلق على بيان رابطة الزمالك بجدة بشأن شراء حصة تذاكر مباراة بيراميدز

علق الإعلامي خالد الغندور على بيان رابطة الزمالك في جدة، بشأن شراء تذاكر بيراميدز بلقاء أهلي جدة في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رابطة نادي الزمالك بجدة تنفي شراء حصة تذاكر بيراميدز وده بسبب شغل من تحت الترابيزة وكأن الزملكاوية يدعمون بيراميدز لأسباب معروفة ولكن الحقيقة انك كمصري عايش في السعودية لازم تدعم الفريق المصري اللي بيلعب في المملكة العربية السعودية سواء اهلاوي ولا زملكاوي ولا ده دلوقتي اصبح عيب سبحان مغير الأحوال".

بيان رابطة الزمالك في جدة

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

ويقود المباراة تحكيميا كوفاكس ويعاونه طاقم حكام روماني بالكامل، ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.