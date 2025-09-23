أستاذ علوم سياسية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة كبيرة لا يجب أن نقلل من أهميتها

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تغير فى الرأى العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية أكدوا أن الهدف من المشاريع الاستيطانية الضخمة هو القضاء على حل الدولتين.

وقال محمد كمال، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن اعتراف عدد كبير من الدول بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين يعد يوما تاريخيا، وخطوة كبيرة لا يجب أن نقلل من أهميتها فى طريق إنشاء الدولة الفلسطينية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن المهم فى الأمر هو الاعتراف بأن هناك شعب موجود على أرض وله حق تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية.