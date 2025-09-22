نقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير الإعلام

عقد مجلس نقابة الإعلاميين صباح اليوم الاثنين اجتماعًا لمتابعة ما تم إنجازه ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها النقابة لتطوير الإعلام.

وقد ترأس الاجتماع النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وحضر الاجتماع السيد الإعلامي محجوب سعده، السكرتير العام للنقابة، والإعلامية سهام صالح، وكيل النقابة، والإعلامية النائبة نادية مبروك، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس النقابة، والإعلامية ريهام إبراهيم، عضو مجلس النقابة، والإعلامي أيمن عدلي، عضو مجلس النقابة.

حيث قام نقيب الإعلاميين بمتابعة ما تم إنجازه من المهام المسندة إلى أعضاء مجلس الإدارة، من خلال تشكيل لجان متخصصة تقدم رؤاها في خطة التطوير الشاملة للإعلام.

وقال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن النقابة ستقدم خطة تطوير إعلامية قائمة على أسس علمية وبآليات تنفيذية وأبعاد اقتصادية، ومستجدات تشريعية تساعد في مواكبة التطور المذهل في عالم الإعلام.

هذا ويستمر مجلس نقابة الإعلاميين في عقد جلساته الدورية التخصصية لانتهاء أعضاء المجلس من تقديم رؤاهم بشأن التطوير الشامل لأفرع الإعلام، كما يناشد مجلس النقابة كل إعلاميي مصر بأن يقدموا رؤاهم التطويرية في مقر النقابة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة ترحب بجميع أفراد الأسرة الإعلامية والمهتمين بالشأن الإعلامي للمشاركة في الخطة التطويرية، سواء من خلال حضور الجلسات المخصصة لذلك، أو عبر تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم. ويمكن التواصل مع النقابة بالحضور الشخصي إلى مقرها، أو من خلال مراسلتها عبر منصاتها الرسمية على فيسبوكhttps://www.facebook.com/share/17GC982vKC/، إنستجرام، أو عبر الواتساب على الرقم 01050801308.