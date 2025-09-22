قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير الإعلام

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
حمادة خطاب

عقد مجلس نقابة الإعلاميين صباح اليوم الاثنين اجتماعًا لمتابعة ما تم إنجازه ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها النقابة لتطوير الإعلام.

وقد ترأس الاجتماع النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وحضر الاجتماع السيد الإعلامي محجوب سعده، السكرتير العام للنقابة، والإعلامية سهام صالح، وكيل النقابة، والإعلامية النائبة نادية مبروك، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس النقابة، والإعلامية ريهام إبراهيم، عضو مجلس النقابة، والإعلامي أيمن عدلي، عضو مجلس النقابة.

حيث قام نقيب الإعلاميين بمتابعة ما تم إنجازه من المهام المسندة إلى أعضاء مجلس الإدارة، من خلال تشكيل لجان متخصصة تقدم رؤاها في خطة التطوير الشاملة للإعلام.

وقال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن النقابة ستقدم خطة تطوير إعلامية قائمة على أسس علمية وبآليات تنفيذية وأبعاد اقتصادية، ومستجدات تشريعية تساعد في مواكبة التطور المذهل في عالم الإعلام.

هذا ويستمر مجلس نقابة الإعلاميين في عقد جلساته الدورية التخصصية لانتهاء أعضاء المجلس من تقديم رؤاهم بشأن التطوير الشامل لأفرع الإعلام، كما يناشد مجلس النقابة كل إعلاميي مصر بأن يقدموا رؤاهم التطويرية في مقر النقابة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة ترحب بجميع أفراد الأسرة الإعلامية والمهتمين بالشأن الإعلامي للمشاركة في الخطة التطويرية، سواء من خلال حضور الجلسات المخصصة لذلك، أو عبر تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم. ويمكن التواصل مع النقابة بالحضور الشخصي إلى مقرها، أو من خلال مراسلتها عبر منصاتها الرسمية على فيسبوكhttps://www.facebook.com/share/17GC982vKC/، إنستجرام، أو عبر الواتساب على الرقم 01050801308.

نقابة الإعلاميين تطوير الإعلام الشيوخ

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

سر الدعاء

سر الدعاء وأهمية اللجوء إلى الله عند الشدائد.. كنوز إيمانية لا تغفل عنها

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: النبي أول من طبق قيمة الإيثار بقوله "أمتي أمتي".. صور

الإفتاء

نقصان مروءة.. الإفتاء: لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت بين ذوي رحم

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

