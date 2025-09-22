جوتيريش: مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لقد مضت أجيال عديدة منذ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه نعمل على الإسهام في تحقيق حل الدولتين.

وقال أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة، أنه أعرب عن خيبة أملي من حرمات الفلسطينيين من الحضور، مؤكدا أنه أرحب بالتدابير الدولية لحشد الدعم لحل الدولتين.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدا أنه لا مبرر لما وقع في 7 أكتوبر ولا للقاب الجماعي لحق الشعب الفلسطيني.

وأشار أنطونيو جوتيريش إلى أنه ندعة إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا أنه من الواجب علينا أن نجدد الإلتزام بحل الدولتين قبل فوات الأوان