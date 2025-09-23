أحمد خطاب: رحيل 14 لاعبًا سبب تراجع أداء فاركو

قال أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، إن تراجع أداء الفريق خلال الموسم الحالي يعود إلى رحيل 14 لاعبًا دفعة واحدة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على إعادة بناء الفريق وتكوين تشكيل جديد قادر على المنافسة.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي ومشاركة أحمد جلال على قناة صدى البلد، أن هذا التغيير الكبير في قائمة اللاعبين أثر بشكل طبيعي على مستوى الفريق مقارنة بالموسم الماضي، وهو أمر متوقع في مرحلة الإحلال والتجديد.

وأضاف أن إدارة فاركو كانت على علم مسبق بأن الفريق سيمر بمرحلة عدم استقرار فني مؤقت نتيجة التغييرات، لكن هناك ثقة كاملة في تحسن الأداء تدريجيًا مع مرور الجولات واستقرار التشكيل الأساسي.

واختتم خطاب حديثه بالتأكيد على أن فاركو سيعود إلى مستواه الطبيعي مع الوقت، مضيفا أن التركيز الحالي ينصب على تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد وتنفيذ خطط الجهاز الفني داخل الملعب.

