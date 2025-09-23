وزراء خارجية دول أوروبية : مستعدون لتقديم العلاج لمرضى غزة

أكد وزراء خارجية دول أوروبية: «نحن مستعدون لتقديم العلاج لمرضى قطاع غزة في الضفة الغربية من خلال توفير التمويل أو المعدات أو الكوادر الطبية»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



وفي وقت سابق أفادت القناة 12 العبرية بإرتفاع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين -المعترف بهم- منذ بداية الحرب على غزة إلى 911.

ومند السابع من أكتوبر من العام ٢٠٢٣ تشهد فلسطين حربا مستعرة بين قوات الاحتلال وفصائل الفلسطينية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين بجانب تدمير قطاع غزة بالكامل .

ولعل أخر ذلك ؛ إصابة ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح بالغة خلال تبادل إطلاق نار قصير المدى مع عناصر من حركة حماس في مدينة غزة.

و أضاف ، كما أُصيب ضابط قتالي من كتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، بجروح بالغة في المعركة. و نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته."