قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية
لقاءات وكلمة بمنتدى أفريقيا .. نشاط مكثف لـ أبو العينين بالأمم المتحدة | فيديو
ذكر يملأ ما بين السماوات والأرض من 4 كلمات .. يغفل عنه كثيرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025: تخل عن غرورك

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 

حافظ على علاقة حب مثمرة اليوم، تخلَّ عن غرورك في العمل لتحقيق النجاح. ستكون صحتك وثروتك إيجابيتين.

توقعات برج العذراء عاطفيا

 الجزء الثاني من اليوم مناسب لاتخاذ قرار بشأن مستقبل العلاقة. قد يعود حبيبك السابق إلى الحياة، وهذا قد يُعيد إشعال الحب بينكما، مع ذلك، على المتزوجين الحذر من إنهاء العلاقة الزوجية.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

 المشي لمسافات قصيرة بعد الوجبات يُحسّن الهضم ويُحسّن المزاج. مارس تمارين التنفس البسيطة أو الصلاة الهادئة لتهدئة عقلك واحترام عاداتك، تجنب الوجبات الخفيفة الدسمة أو الدسمة في وقت متأخر من الليل. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

إذا كان لديك تغيير وظيفي في خطتك، فلا تتردد في ذلك، فالمقابلات مُرتقبة، قد تتوقع أيضًا زيادة في الراتب اليوم. النصف الثاني من اليوم مناسب لتوقيع صفقات عمل جديدة وعقود شراكة، سيجتاز الطلاب الامتحانات بنجاح، وسيجتاز الباحثون عن عمل المقابلات بنجاح اليوم. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

 سدد مدفوعات حجوزات الفنادق اليوم، سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين، بينما يمكنك أيضًا التفكير في توسيع نطاق تجارتك إلى مناطق جديدة

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العذراء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

«القومي لحقوق الإنسان» يعقد لقاءً تشاوريًا حول الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس

أسعار البيض

بعد ارتفاعه 30 جنيها.. موعد انخفاض أسعار البيض بالأسواق

وزير الزراعة

الزراعة تتابع صرف الأسمدة وتوجه بتوفير المعدات بأسعار رمزية

بالصور

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

انغام
انغام
انغام

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا
الماتشا
الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد