حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025: استقرار الأوضاع

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

اقضِ وقتًا أطول مع حبيبك، وقد تناقش أيضًا علاقتك مع والديك. سيكون جدولك المهني حافلًا، وستكون حالتك المالية جيدة، ستكون صحتك في صالحك

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

قد تحدث اختلافاتٌ طفيفة في الآراء، لكن هذا لن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في العلاقة العاطفية، لا ينبغي على الرجال المتزوجين الانجراف وراء علاقةٍ جديدة، لأن الزواج سيكون على حافة الانهيار. 

توقعات برج الثور صحيا

استرح عند التعب، وتجنب النظر إلى الشاشات لفترة طويلة قبل النوم. جرب تمارين تمدد خفيفة في الصباح لإيقاظ جسمك ببطء، اشرب الماء بكثرة، وحافظ على وقت نوم منتظم، العناية اليومية البسيطة ستجعلك تشعر بالقوة والهدوء. لاحظ الإنجازات الصغيرة يوميًا.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

سيحظى بعض المهندسين المعماريين ومصممي الجرافيك والمحامين ومندوبي المبيعات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات والميكانيكيين بتقدير العملاء، يجب على من يشغلون مناصب قيادية التحلي بالدبلوماسية عند التعامل مع مختلف الأشخاص ذوي الصلة بعملهم. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

قد تنجح أيضًا في تسوية مشكلة مالية مع صديق، سينجح التجار الذين يواجهون مشاكل ضريبية في تسويتها.

