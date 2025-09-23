قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
مدبولي في الأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وصولا لقطر الشقيقة
مدبولي: الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025: تسوية مشكلة مالية

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

اتخذ خطوات لحل مشاكل الماضي العاطفية. على الرغم من التحديات، عليك أن تُحسن أدائك في العمل. ستواجه صحتك ومالُك بعض الصعوبات.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

كما يجب عليك مراعاة تطلعات الحبيبين لتقوية العلاقة. قد تتطور بعض العلاقات إلى الزواج بموافقة الوالدين. قد تفكر المتزوجات جدياً في توسيع الأسرة. أما العازبات اللواتي يحضرن مناسبات أو حفلات، فقد يتوقعن عرض زواج.

توقعات برج الثور صحيا

استرح عند التعب، وتجنب النظر إلى الشاشات لفترة طويلة قبل النوم. جرب تمارين تمدد خفيفة في الصباح لإيقاظ جسمك ببطء، اشرب الماء بكثرة، وحافظ على وقت نوم منتظم، العناية اليومية البسيطة ستجعلك تشعر بالقوة والهدوء. لاحظ الإنجازات الصغيرة يوميًا.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

سيحظى بعض المهندسين المعماريين ومصممي الجرافيك والمحامين ومندوبي المبيعات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات والميكانيكيين بتقدير العملاء، يجب على من يشغلون مناصب قيادية التحلي بالدبلوماسية عند التعامل مع مختلف الأشخاص ذوي الصلة بعملهم. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

قد تنجح أيضًا في تسوية مشكلة مالية مع صديق، سينجح التجار الذين يواجهون مشاكل ضريبية في تسويتها.

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج برج الثور اليوم برج الثور وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

مهرجان بورسعيد السينمائي

أحمد عسر: وقعنا بروتوكول تعاون بين مهرجان بورسعيد والحمامات السينمائي بتونس

راغب علامة

خايف من ايه.. راغب علامة يطرح بوستر أغنيته الجديدة

عماد زيادة ومجله

عماد زيادة ونجله يحضران حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية “بالون دور”

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد