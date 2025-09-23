قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابو الغيط :مؤتمر حل الدولتين ليس هدفه فقط إنقاذ مشروع الدولة الفلسطينية
الدوري المصري.. الزمالك يتعثر أمام الجونة بالتعادل الإيجابي 1-1
من القاهرة إلى نيويورك.. الاعتراف الدولي بفلسطين تتويج لجهود الدبلوماسية المصرية
نيويورك تايمز: الاعترافات الدولية بفلسطين يمثل تحدياً للولايات المتحدة وإسرائيل
الرئيس الإيراني: ليس من المنطقي أن تعيش إسرائيل في أمان بينما لا أمان للآخرين
بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة المستقبل في مصر تجدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورك الأيرلندية
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: الاعترافات الدولية بفلسطين يمثل تحدياً للولايات المتحدة وإسرائيل

الاعترافات الدولية بفلسطين يمثل تحدياً للولايات المتحدة وإسرائيل
الاعترافات الدولية بفلسطين يمثل تحدياً للولايات المتحدة وإسرائيل
أ ش أ

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إعلان فرنسا وعدد من الدول عن اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال قمة انعقدت في نيويورك يمثل تحدياً واضحاً للولايات المتحدة وإسرائيل، في وقت يتواصل فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية.


وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء إن القمة التي نظمتها فرنسا والمملكة العربية السعودية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدفت إلى إحياء الرؤية طويلة الأمد للحل السلمي.


وأشارت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن بلاده تعترف بالدولة الفلسطينية، ودعا إلى تمهيد الطريق للسلام، وهو ما لقي ترحيباً وتصفيقاً من المشاركين ووقوفاً؛ تحية من الوفد الفلسطيني.


وأوضحت الصحيفة أن خطوة الاعتراف جاءت بعد تحركات مماثلة من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال وبلجيكا وعدد من الدول الأخرى، بعضها لم يُضفَ إليه الصفة الرسمية بعد، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تفجر توترات جديدة مع إسرائيل، التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رفض إقامة الدولة الفلسطينية غرب نهر الأردن.


وأشارت إلى أن البيت الأبيض اعتبر الاعتراف خطوة غير مناسبة، حيث قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب "يعارض الاعتراف".


كما أبرزت الصحيفة التصريحات الأممية التي اعتبرت أن حق فلسطين في الاعتراف بدولتها ليس مكافأة، وأن إنكار الدولة يعد "هدية للتطرف في كل مكان"، مشيرة إلى أن الدعم الدولي المتنامي للاعتراف بالدولة الفلسطينية يحمل رمزية قوية، لكنه قد يترتب عليه آثار اقتصادية محتملة على إسرائيل، حيث قد تضطر بعض الدول التي تقيم علاقات رسمية مع فلسطين إلى تقييد علاقاتها التجارية مع إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه فلسطين.


وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ما تزال تعارض الاعتراف الفلسطيني، وهو موقف محوري نظراً لحق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الدول الدائمة العضوية، مشيرة إلى أن الزخم نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم ينجح حتى الآن في تحقيق الهدف المنشود، وهو دفع إسرائيل لإنهاء معاناة المدنيين في غزة.
 

نيويورك تايمز الأمريكية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

ترشيحاتنا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي: نتحمل مسئولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل

وزارة الخارجية

مصر تهنىء المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

رئيس اندونيسيا

اندونيسيا تؤكد دعمها للأمم المتحدة وحل الدولتين للقضية الفلسطينية

بالصور

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا
الماتشا
الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان
زيت الأرجان

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد