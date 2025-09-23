قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
عمرو طلعت يبحث مع الشركات الأمريكية فرص الابتكار الرقمي ومراكز الخدمات المتكاملة

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أ ش أ

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية التوسع في استثماراتها بمجال التعهيد في مصر، والتعاون بمجال بناء القدرات الرقمية.

وتناولت اللقاءات، التي عقدت على خلال زيارة وزير الاتصالات إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، المقومات التنافسية لمصر بمجال التعهيد، والتي جعلتها مركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود، كما تم تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، وما توفره من مزايا وتسهيلات لتحفيز الشركات العالمية على التوسع والنمو في هذه الصناعة الواعدة في مصر.

وفي مستهل اللقاءات، اجتمع الوزير مع جون أبو رئيس شركة TTEC Engage، لمناقشة خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية حيث تُعد TTEC شركة رائدة عالميًا في ابتكار تكنولوجيا وخدمات تجربة العملاء وتوفير حلول تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين وهما TTEC Engage الذي يركز على عمليات تجربة العملاء الرقمية، وTTEC Digital الذراع الابتكاري والتكنولوجي للشركة.

وتطرق اللقاء إلى استثمارات الشركة في مصر وخططها المستقبلية للتوسع في حجم عملياتها في خدمات تكنولوجيا المعلومات، بجانب عملياتها في مصر بمجال مراكز الاتصال الدولية، كما بحث الجانبان آفاق التعاون بمجال الابتكار الرقمي من خلال ذراعها التكنولوجي TTEC Digital.
كما التقى الوزير "بالاز توث" نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل Honeywell الرائدة بمجال تكنولوجيات المدن الذكية وأنظمة الأتمتة الصناعية؛ لبحث خطط التوسع في أنشطة مركز التميز لتقديم حلول وتطبيقات المدن الذكية، بحضور محمد عبدالله مدير العمليات للشركة في إفريقيا.
وشهد اللقاء مناقشة التوسع في التصنيع المحلي لمنتجات الشركة من الكاميرات security cameras ومعدات المدن الذكية، كما تم بحث فرص التعاون بين شركة هانيويل Honeywell وجامعة مصر للمعلوماتية في تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات الرقمية. 
كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع بيل بيهرنز نائب رئيس شركة كرافت هاينز Kraft Heinz للشؤون الحكومية، وتم مناقشة خطط الشركة للتوسع في الاستثمار بمجال التعهيد في مصر.
وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو الشركة أنشطتها وتركيزها على الاستثمار في مجالات التحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والتسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما تم تسليط الضوء على أنشطتها بمجال التعهيد من خلال مراكزها للخدمات العالمية في عدة دول.

وفي السياق، التقى الوزير جيف لونجوريا رئيس الشئون التجارية لشركة "أرتشر" Archer الأمريكية الرائدة في حلول إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث خطط الشركة للتوسع في حجم أعمالها في مصر وزيادة عدد العاملين بها، وذلك بحضور دان ديروزا مدير التسويق والمنتجات بالشركة، وتم مناقشة إمكانية التعاون بين الشركة وجامعة مصر للمعلوماتية في إعداد كوادر متخصصة؛ بما يدعم خطط الشركة للتوسع في عملياتها في مصر.

كما تم استعراض الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات المتكاملة لشركة "أرتشر" في مصر، حيث كانت الشركة قد اختارت القاهرة في عام 2023 لإنشاء أول مركز لها بالشرق الأوسط. 

وأشاد مسئولو الشركة بكفاءة الكوادر المصرية العاملة في المركز بالقاهرة في تقديم الخدمات لعملاء الشركة بما في ذلك الخدمات الهندسية وخدمات البحث والتطوير، وعمليات الدعم الفني، والمبيعات، وعمليات ما قبل البيع، والتسويق، وخدمات العملاء بنحو 10 لغات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المهنية الأخرى.
 

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

