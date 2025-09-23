ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين في ضبط 2 طن و697 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ودواجن مجمدة بدون بيانات ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير المطابقة للاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة بمركز كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و73 كجم من الدواجن المجمدة بدون بيانات توضح صلاحيتها أو مصدرها، بالإضافة إلى 603 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و21 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحد من تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المعروض من الأغذية بالأسواق.