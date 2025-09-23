منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحافظ على توقعات النمو في كوريا الجنوبية عند 1%

حافظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية عند 1% هذا العام.

وأوضحت وزارة المالية في سول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم/ الثلاثاء/ - أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 2.2% العام المقبل، متمسكة أيضا بتوقعاتها التي أعلنتها في يونيو الماضي.

وتعد التوقعات الأخيرة أعلى قليلا من تقديرات حكومة سول. وقد رفع بنك كوريا (المركزي) توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد لعام 2025 إلى 0.9% من التوقعات الأولية البالغة 0.8% في الشهر الماضي، وسط المؤشرات على انتعاش الاستهلاك وتراجع حالة عدم اليقين المحيطة بنظام الرسوم الجمركية للولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت أن يرتفع معدل النمو في كوريا العام المقبل، على عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، بفضل علامات الانتعاش الاقتصادي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 0.7% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا في وقت سابق من هذا الشهر.