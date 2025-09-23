عمر الدردير يتوقع نتائج مباريات الدوري اليوم

توقع الناقد الرياضي عمرو الدردير نتائج مباريات الزمالك أمام الجونه، والأهلي أمام بيبراميدز.

وكتب عمرو الدردير عبر فيسبوك:"الزمالك هيكسب , الأهلي هيتعادل..نتقابل بعد الماتش ".

يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها تجمع بين بطلي قارتين للمرة الأولى في تاريخهما؛ حيث يدخل الأهلي السعودي البطولة ممثلًا لقارة آسيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، فيما يمثل بيراميدز قارة أفريقيا، بعد أن حقق بدوره لقبه القاري الأول.

كان بيراميدز قد بلغ هذا الدور بعد فوزه المستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الدور الأول للبطولة، ليحجز مكانه في ربع النهائي ويضرب موعدًا مع بطل السعودية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز

يواجه المدير الفني لبيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تحديًا كبيرًا بسبب غياب عدد من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق، أبرزهم رمضان صبحي، ومحمود مرعي، ووليد الكرتي، نتيجة الإصابات التي لحقت بهم قبل اللقاء المرتقب.