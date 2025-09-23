قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمر الدردير يتوقع نتائج مباريات الدوري اليوم

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

توقع الناقد الرياضي عمرو الدردير نتائج مباريات الزمالك أمام الجونه، والأهلي أمام بيبراميدز.

وكتب عمرو الدردير عبر فيسبوك:"الزمالك هيكسب , الأهلي هيتعادل..نتقابل بعد الماتش ".

يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها تجمع بين بطلي قارتين للمرة الأولى في تاريخهما؛ حيث يدخل الأهلي السعودي البطولة ممثلًا لقارة آسيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، فيما يمثل بيراميدز قارة أفريقيا، بعد أن حقق بدوره لقبه القاري الأول.

كان بيراميدز قد بلغ هذا الدور بعد فوزه المستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الدور الأول للبطولة، ليحجز مكانه في ربع النهائي ويضرب موعدًا مع بطل السعودية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز

يواجه المدير الفني لبيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تحديًا كبيرًا بسبب غياب عدد من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق، أبرزهم رمضان صبحي، ومحمود مرعي، ووليد الكرتي، نتيجة الإصابات التي لحقت بهم قبل اللقاء المرتقب.

الزمالك الاهلي بيراميدز

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

القيد العائلي

المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: الدولة تدعم أي مشروعات تسهم في تشغيل الشباب وزيادة التصدير

نائبة وزير الصحة

نائبة وزير الصحة تتفقد أقسام النساء والحضان بمستشفى كفر الشيخ العام..صور

بالصور

بالأبيض الجرئ.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

