76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

منذ إطلاقها عام 2021، أصبحت جيب رانجلر 4xe واحدة من أكثر السيارات الهجينة القابلة للشحن مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومؤخرًا، أثار عرض تأجير رسمي جدلًا واسعًا بعدما رُوّج لإمكانية الحصول عليها مقابل 76 دولارًا فقط شهريًا.

صحيح أن الموقع الرسمي لجيب يعرض هذا السعر في بعض الولايات مثل كاليفورنيا، لكن العقد يتطلب دفعة مقدمة 5,269 دولارًا، أي ما يزيد عن 10% من سعر السيارة.

وباحتساب المقدم مع الأقساط، يصل إجمالي التكلفة إلى 7,169 دولارًا خلال عامين، أي ما يعادل نحو 298 دولارًا شهريًا، قبل الضرائب والرسوم الإضافية.

العقد الأساسي يحد المسافة إلى 5,000 ميل فقط سنويًا، وهو رقم غير عملي لمعظم السائقين. وإذا اختار العميل خطة أطول (36 شهرًا و10,000 ميل سنويًا)، يقفز القسط الشهري إلى 214 دولارًا، دون احتساب المقدم.

وفي ولايات أخرى مثل ماساتشوستس، يبدأ الإيجار من 163 دولارًا شهريًا لنفس الشروط، بينما ترتفع الخطة العملية إلى 274 دولارًا شهريًا.

جزء من هذا العرض الترويجي يعتمد على حزم الحوافز: 8,550 دولارًا نقدًا على مستوى البلاد، إضافةً إلى 7,500 دولار حافز فيدرالي للسيارات الكهربائية، ومكافآت محلية تصل إلى 2,000 دولار في الساحل الغربي، مع مكافأة ولاء تصل إلى 500 دولار لعملاء ستيلانتيس الحاليين.

على الرغم من أن 76 دولارًا شهريًا قد يبدو صفقة خيالية، إلا أن الحسابات الحقيقية تكشف عن تكلفة أعلى بكثير، بجانب قيود مشددة على المسافة.

يسلط العرض الضوء على كيفية استخدام شركات السيارات أرقام لافتة لجذب الانتباه، بينما تبقى التفاصيل الدقيقة هي ما يحدد القيمة الفعلية.