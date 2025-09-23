قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
بالصور

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
عزة عاطف

منذ إطلاقها عام 2021، أصبحت جيب رانجلر 4xe واحدة من أكثر السيارات الهجينة القابلة للشحن مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومؤخرًا، أثار عرض تأجير رسمي جدلًا واسعًا بعدما رُوّج لإمكانية الحصول عليها مقابل 76 دولارًا فقط شهريًا.

صحيح أن الموقع الرسمي لجيب يعرض هذا السعر في بعض الولايات مثل كاليفورنيا، لكن العقد يتطلب دفعة مقدمة 5,269 دولارًا، أي ما يزيد عن 10% من سعر السيارة. 

وباحتساب المقدم مع الأقساط، يصل إجمالي التكلفة إلى 7,169 دولارًا خلال عامين، أي ما يعادل نحو 298 دولارًا شهريًا، قبل الضرائب والرسوم الإضافية.

العقد الأساسي يحد المسافة إلى 5,000 ميل فقط سنويًا، وهو رقم غير عملي لمعظم السائقين. وإذا اختار العميل خطة أطول (36 شهرًا و10,000 ميل سنويًا)، يقفز القسط الشهري إلى 214 دولارًا، دون احتساب المقدم. 

وفي ولايات أخرى مثل ماساتشوستس، يبدأ الإيجار من 163 دولارًا شهريًا لنفس الشروط، بينما ترتفع الخطة العملية إلى 274 دولارًا شهريًا. 

جزء من هذا العرض الترويجي يعتمد على حزم الحوافز: 8,550 دولارًا نقدًا على مستوى البلاد، إضافةً إلى 7,500 دولار حافز فيدرالي للسيارات الكهربائية، ومكافآت محلية تصل إلى 2,000 دولار في الساحل الغربي، مع مكافأة ولاء تصل إلى 500 دولار لعملاء ستيلانتيس الحاليين.

على الرغم من أن 76 دولارًا شهريًا قد يبدو صفقة خيالية، إلا أن الحسابات الحقيقية تكشف عن تكلفة أعلى بكثير، بجانب قيود مشددة على المسافة. 

يسلط العرض الضوء على كيفية استخدام شركات السيارات أرقام لافتة لجذب الانتباه، بينما تبقى التفاصيل الدقيقة هي ما يحدد القيمة الفعلية.

