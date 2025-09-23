قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر

معبر اللنبي
معبر اللنبي
محمود نوفل

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بإغلاق معبر اللنبي بشكل كامل أمام حركة البضائع والأشخاص،  حتى إشعار آخر.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن معبر اللنبي يُعد شريانا حيويا لحركة الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، إذ يُستخدم بشكل رئيسي للتنقل ونقل البضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية، كما يعبر منه كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل متكرر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال : حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما إذا كان هذا القرار يُعد ردا مباشرا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، رغم أن توقيته يثير تساؤلات بهذا الخصوص

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه للمملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماع الكابينت بالمسئولية عن عملية معبر اللنبي .

كانت مصادر عسكرية إسرائيلية كشفت لصحيفة جيروزاليم بوست أن سائق شاحنة مساعدات إنسانية أردني قتل جنديين إسرائيليين كانا ينسقان المساعدات الإنسانية عند معبر اللنبي أو جسر الملك حسين على الحدود الأردنية الخميس الماضي .

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية الجنديين القتيلين وهما المقدم (احتياط) إسحاق هروش، 68 عامًا، من القدس المحتلة، والرقيب أوران هيرشكو، 20 عامًا، من تل موند.

وبمجرد دخوله الجانب الإسرائيلي من المعبر، بدأ السائق بتنفيذ الهجوم وأطلق النار قبل وصوله إلى منطقة التفتيش، حيث ترجّل من شاحنته، وأطلق النار على جميع المتواجدين في المنطقة، ثم طعنهم.

وبعد وقت قصير من وصوله إلى موقع الحادث، قتل حارس أمن معبر اللنبي المهاجم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب الهجوم، وقف دخول المساعدات إلى غزة من الأردن حتى انتهاء جميع التحقيقات في الهجوم.

يُعد جسر اللنبي معبرًا حيويًا للتجارة بين الأردن ودولة الاحتلال ، في سبتمبر الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم إطلاق نار على المعبر نفسه.

معبر اللنبي الأردن نتنياهو حكومة الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

أرشيفية

كواليس حرق عامل لشركة مقاولات بسبب خلاف مع والده على تروسيكل

ربة منزل تتخلص من حياتها في المنوفية

تعاني من اضطرابات نفسية.. ربة منزل تنهي حياتها في المنوفية

أرشيفية

وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة في القاهرة الجديدة

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد