الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية
3.5 مليون يورو.. الأهلي يسعى للتعاقد مع مدرب برتغالي عالمي

إسلام مقلد

أنهى المدرب البرتغالي برونو لاجي أمس عقده رسميًا مع نادي بنفيكا، بعدما اكتملت إجراءات الانفصال بين الطرفين في وقت متأخر من بعد الظهر، لتؤكد إدارة "النسور" التوقعات التي ترددت في الأيام الماضية بشأن رحيله.

ووفقًا لصحيفة "ojogo" البرتغالية أن لاجي وجهازه الفني سيحصلوا على رواتبهم حتى نهاية الشهر، مع الالتزام ببند السرية الذي يحفظ سمعة المدرب والنادي على حد سواء، ما يسمح له بالحديث علنًا عن تجربته مع بنفيكا دون الإضرار بالطرفين.

لاجي، الذي تسلم قيادة الفريق الأول في عام 2019، بصم على مسيرة مميزة مع النادي البرتغالي، حيث توج بلقب الدوري البرتغالي موسم 2018/2019، إلى جانب لقبين في كأس السوبر "كانديدو دي أوليفيرا" وكأس الدوري مرة واحدة. 

وخاض تحت قيادته 142 مباراة رسمية بشعار النادي، توزعت بين 82 مباراة في الدوري، و23 في دوري أبطال أوروبا، و8 مباريات في الدوري الأوروبي، و16 مواجهة في كأس البرتغال، و7 في كأس الدوري، بالإضافة إلى مباراتين في كأس السوبر و4 في كأس العالم للأندية.

وفي لفتة رمزية تحمل دلالة خاصة، نشر لاجي رسالة وداع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعة 7:04 مساءً، وهو التوقيت الذي يرمز إلى تاريخ تأسيس نادي بنفيكا، كتب فيها: "شكرًا لكم على كل شيء، سبورت لشبونة وبنفيكا". 

الرسالة حظيت بتفاعل كبير من الجماهير التي ودعته بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه ترك بصمة مهمة في تاريخ النادي.

وعلى هامش رحيله، برزت أنباء عن دخول النادي الأهلي على خط المفاوضات مع لاجي، حيث عرضت إدارة "القلعة الحمراء" عقدًا لموسم واحد مع خيار للتمديد، مقابل راتب سنوي صافي يصل إلى 3.5 مليون يورو. 

وبحسب مصادر مقربة، فإن المدرب البرتغالي بصدد تقييم العرض المصري، على أن يرد في الفترة القريبة المقبلة، في وقت يسعى الأهلي للتعاقد مع مدرب أوروبي صاحب خبرة وشخصية قوية لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

