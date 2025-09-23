صحيفة برتغالية: الأهلي يتحرك للتعاقد مع برونو لاج مدرب بنفيكا السابق

بدأ النادي الأهلي خطوات رسمية للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي برونو لاج، المدرب السابق لفريق بنفيكا، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبييرو.

وبحسب ما نقلته صحيفة "SAPO" البرتغالية، فإن إدارة الأهلي قد تقدمت بالفعل بعرض رسمي للمدرب برونو لاج، من أجل إقناعه بتولي المهمة، بعد إنهاء عقده مع بنفيكا رسميًا يوم الإثنين الماضي.

وأكد التقرير أن برونو لاج سيحصل على مستحقاته المتبقية من النادي البرتغالي بنهاية الشهر الحالي، مما يفتح الباب أمامه لدراسة العروض الجديدة، وعلى رأسها عرض النادي الأهلي، الذي تضمن راتبًا يقدر بثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه مع بنفيكا.

ورغم قوة العرض المقدم من الأهلي، فإن المدرب البرتغالي لم يحسم موقفه النهائي بعد، وما زال يدرس القرار بعناية قبل إعلان الموافقة أو الرفض في الأيام القليلة المقبلة.