مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صحيفة برتغالية: الأهلي يتحرك للتعاقد مع برونو لاج مدرب بنفيكا السابق

برونو لاج
برونو لاج
إسراء أشرف

بدأ النادي الأهلي خطوات رسمية للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي برونو لاج، المدرب السابق لفريق بنفيكا، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبييرو.

وبحسب ما نقلته صحيفة "SAPO" البرتغالية، فإن إدارة الأهلي قد تقدمت بالفعل بعرض رسمي للمدرب برونو لاج، من أجل إقناعه بتولي المهمة، بعد إنهاء عقده مع بنفيكا رسميًا يوم الإثنين الماضي.

وأكد التقرير أن برونو لاج سيحصل على مستحقاته المتبقية من النادي البرتغالي بنهاية الشهر الحالي، مما يفتح الباب أمامه لدراسة العروض الجديدة، وعلى رأسها عرض النادي الأهلي، الذي تضمن راتبًا يقدر بثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه مع بنفيكا.

ورغم قوة العرض المقدم من الأهلي، فإن المدرب البرتغالي لم يحسم موقفه النهائي بعد، وما زال يدرس القرار بعناية قبل إعلان الموافقة أو الرفض في الأيام القليلة المقبلة.

برونو لاج الأهلي مدرب الأهلي بنفيكا البرتغالي برونو لاج

