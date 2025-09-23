القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، إن الضفة الغربية خرج فيها مسيرات لمواطني الضفة دعما للقيادة وتنديدا بالإبادة المستمرة في قطاع غزة ومطالبات فلسطينية في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لأهلنا في القطاع، وهي رسالة شكر لكل دول العالم التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الإعلام الفلسطيني تداولت صور تغيير مسمى الضفة الغربية إلى فلسطين على خرائط العالم أي أنه اعتراف صريح بالدولة الفلسطينية ويستعد الفلسطينيون ما سيأتيهم بعد هذه الاعترافات وخاصة من الاحتلال الإسرائيلي والتي جن جنونها بعد هذه الاعترافات.

وتابعت أن هناك عدد من الفلسطينيين والفلسطينيات الذين كانوا يشاركون في مسيرة بالضفة الغربية من أهالي الأسرى والأسيرات الذين هم قيد الاعتقال الإداري أو يمضون السنوات الطويلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه كان هناك تنديد بالعدد الكبير من أسرى لدى الاحتلال.