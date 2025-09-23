قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
الليلة .. بيراميدز في ضيافة أهلي جدة على كأس بطل القارات الثلاث
الأونروا: الاحتلال يشدد القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية
على مكتب الوزير .. تفاصيل 29 مشروعًا صحيًا جاريًا في 12 محافظة
إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات
وزير الاستثمار: نعمل على تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي حول جاهزية الأعمال
مقتل ضابط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي خلال معارك شمالي قطاع غزة

إسراء صبري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي خلال معارك شمالي قطاع غزة، جاء ذلك خلال خبرا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

كانت القناة 12 العبرية قد أفادت بارتفاع  عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين -المعترف بهم- منذ بداية الحرب على غزة إلى 911.

ومند السابع  من أكتوبر من العام ٢٠٢٣ تشهد فلسطين حربا مستعرة بين قوات الاحتلال وفصائل الفلسطينية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين بجانب تدمير قطاع غزة بالكامل .

آخرهم ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيب بجروح بالغة خلال تبادل إطلاق نار قصير المدى مع عناصر من حركة حماس في مدينة غزة.

و قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال القتال في مدينة غزة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي بسرعة مجموعة من عناصر المقاومة الذين كانوا يطلقون النار عليهم، و أجرت القوات مسحًا ميدانيًا، وبعد مطاردة قصيرة ودقيقة، قضت عليهم في تبادل إطلاق نار مباشر.

كما أُصيب ضابط قتالي من كتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، بجروح بالغة في المعركة. و  نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته."

ودعا البيان المشترك لرئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الاهلي

اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

الشيخ أيمن عبد الغني

إعفاء الأيتام والمكفوفين.. قرارات جديدة من الأزهر بشأن المصروفات الدراسية

الدعاء

دعاء أول يوم من ربيع الآخر.. اللهم افتح لي أبواب فضلك ويسر لي خزائن رحمتك

الاستيقاظ

4 أدعية رددها عندما تستيقظ كل يوم يحفظك الله ويحميك

فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

