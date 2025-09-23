أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي خلال معارك شمالي قطاع غزة، جاء ذلك خلال خبرا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

كانت القناة 12 العبرية قد أفادت بارتفاع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين -المعترف بهم- منذ بداية الحرب على غزة إلى 911.

ومند السابع من أكتوبر من العام ٢٠٢٣ تشهد فلسطين حربا مستعرة بين قوات الاحتلال وفصائل الفلسطينية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين بجانب تدمير قطاع غزة بالكامل .

آخرهم ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيب بجروح بالغة خلال تبادل إطلاق نار قصير المدى مع عناصر من حركة حماس في مدينة غزة.

و قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال القتال في مدينة غزة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي بسرعة مجموعة من عناصر المقاومة الذين كانوا يطلقون النار عليهم، و أجرت القوات مسحًا ميدانيًا، وبعد مطاردة قصيرة ودقيقة، قضت عليهم في تبادل إطلاق نار مباشر.

كما أُصيب ضابط قتالي من كتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، بجروح بالغة في المعركة. و نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته."

ودعا البيان المشترك لرئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة.