أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي يشعر بمسئولية تجاه ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي

علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية .

وقال طارق فهمي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" الاتحاد الأوروبي يشعر بمسؤولية تجاه ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي ".

وتابع طارق فهمي :" الأوروبيون يسجلون حضور في ملفات الشرق الأوسط بالاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية ".



وأكمل طارق فهمي :" الإسرائيليين يتحدثون عن تكرار نموذج ياسر عرفات ووضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقاطعة شاملة ".



ولفت طارق فهمي :" الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية شيء جيد لكن لابد من الحصول على قرار دولي من الأمم المتحدة تحت صيغة متحدون من اجل السلام وسيكون له صفة الإلزام ويجب المطالبة الدولية بالحفاظ على ما تبقى من أراضي فلسطينية ووضعها تحت الائتمان الدولي ".