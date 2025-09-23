إسلام مبارك تحصد جائزة أفضل ممثلة مرتين عن فيلم ضي

حققت الفنانة السودانية إسلام مبارك إنجازا لافتتا بحصولها علي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ضي و ذلك من مهرجان بورسعيد السينمائي للأفلام الروائية و التسجيلية القصيرة ، و مهرجان بغداد السينمائي الدولي لتؤكد بهذا التتويج الممزوج مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه النسائية في السينما العربية

قدمت إسلام مبارك في الفيلم زينب الأم التي تخوض مواجهة قاسية مع المجتمع بسبب نظرة الناس لطفلها المصاب بالابينو. ما ميز أدائها هو اعتماده علي لغة العيون و حركة الجسد أكثر من الحوار ، هو ما أضفي عمقا إنسانياً علي الشخصية و جعلها نبقي في ذاكرة الجمهور و النقاد

و يضاف هذا الإنجاز إلي سلسلة من الأشادات التي نالها الفيلم منذ عرضه الأول جيث اعتبر أداء إسلام مبارك أحد أبرز عناصر قوية و ساهم بشكل أساسي في وصول رسالتة الانسانية العميقة للجمهور