الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى استاد الكلية الحربية؛ استعدادًا لخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها الساعة الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.

كان عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، شرح خلالها خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وتضم قائمة الأهلي للمباراة كل من:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.