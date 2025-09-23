في ذكري وفاة آمال زايد.. ابنتها فنانة شهيرة والحزن تسبب في رحيلها

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة آمال زايد ،والتي تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي قدمن دور الام في السينما المصرية.

ولعل دور الفنانة أمال زايد فى فيلم ك الثلاثية الشهيرة لـ نجيب محفوظ وهما قصر الشوق و بين القصرين والسكرية ، من أهم وابرز ادوارها ، حيث قدمت فيه شخصية “ أمينة ” الام والزوجة التي تتمتع بالطيبة الشديدة والضعف أمام زوجها.

بدأت الفنانة أمال زايد مشوارها الفني عام 1939 حيث ظهرت في السينما لأول مرة في فيلم "بائعة التفاح" وفيلم دنانير مع أم كلثوم، ثم التحقت بعد ذلك بالفرقة القومية، لبضع سنوات، حيث تعرفت على زوجها عبد الله المنياوي أحد الضباط الأحرار ، والتي أنجبت منه ابنتها معالي زايد، وجمالات، ومحمد، وماجدة، ثم توقفت عن العمل الفني 15 عاما، وعادت مرة أخرى للسينما عام 1959.

تعرضت الفنانة آمال زايد إلى صدمة كبرى فى حياتها بعدما توفت ابنتها ، حيث اصيبت بالصدمة الشديدة وتوفت بعدها بـ 40 يوما فقط .

خلال مشوارها الفني شاركت أمال زايد في مجموعة من الأفلام والمسرحيات كما عملت بالإذاعة، ومن الأفلام التي شاركت فيها:" دنانير، بياعة التفاح، زليخة تحب عاشور، المتهمة، عايدة، طاقية الإخفاء، من أجل حبي، حب في حب، يوم من عمري، بين القصرين، بياعة الجرايد، آخر جنان، قصر الشوق، عفريت مراتي، شيء من العذاب، شيء من الخوف، حياتي، عين الحياة، دعوة للحياة، الحب الذي كان".

تنوعت أدوار أمال زايد بين الكوميديا والتراجيدى، فلا يستطيع أحد أن ينسى دورها الكوميدى في فيلم "طاقية الإخفاء"، وفيلم "عفريت مراتى"، أما التراجيدى فقد برعت فيه في العديد من الأفلام.

كما شاركت في مسلسلات، " العسل المر، ناعسة، الحائرة"، ومن المسرحيات:" بين القصرين، خان الخليلي، طبيخ الملايكة".