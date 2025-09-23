قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية
فن وثقافة

إيرادات السينما أمس| عمرو يوسف يتصدر بـ "درويش" والشاطر في المركز الثاني

درويش
درويش
أحمد البهى

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم الصيف، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها  أمس الاثنين، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

 

فيلم درويش 

حقق فيلم درويش إيرادات وصلت إلى 388,038  جنيهًا مصريًا، ليتصدّر شباك التذاكر ليلة أمس.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة  عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.

 

فيلم  الشاطر 

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت الي 344,723 جنيها .

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

فيلم ضي

وحقق الفيلم ايرادات وصلت الي 325,010 جنيهات ويسلط فيلم ضي الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم ضي كل أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلي جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرين، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

فيلم  ماما وبابا 

فيما حقق الفيلم ايرادات وصلت الي 147,419 جنيها. 

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمد ووئام مجدي، تدور أحداث العمل في اطار من الفانتازيا والكوميديا، حول زوجين تنشب بينهم العديد من الخلافات ويقرران الانفصال، حيث ان تحدث مفاجأة غير متوقعه، حيث تنتقل أرواحهما في اجساد بعضهم البعض، مما يسفر عن العديد من المواقف الكوميديا.


فيلم  روكي الغلابة 

أما  فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم فقد حقق في  شباك التذاكر في السينمات المصرية، إيرادات وصلت الي 151,852 جنيها.


فيلم  أحمد وأحمد 

حقق فيلم أحمد وأحمد إيرادات وصلت إلى 13,378 جنيها.

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. 

ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر.

درويش عمرو يوسف الشاطر

المزيد

