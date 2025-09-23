قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
رياضة

لقطات من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري .. صور

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود.

وكتب شوبير عبر فيسبوك:"لقطات من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود ".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة قوية أمام فريق حرس الحدود، حيث ستقام المباراة على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتعد هذه المباراة البروفة الأخيرة للشياطين الحمر قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك يوم الاثنين المقبل.

يمتلك المارد الأحمر 9 نقاط في رصيده من 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين في هذا بالإضافة إلى وتعادل في ثلاث وخسر واحدة، مسجلاً 8 أهداف ومستقبلاً 6، بينما يدخل فريق حرس الحدود اللقاء برصيد 8 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مرتين، وأحرز لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم العدد ذاته.

طموحات الشياطين الأحمر

يسعى النادي الأهلي إلى الحفاظ على لقب الدوري المحلي الذي توج به الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز حتى الجولة الأخيرة، ورغم البداية المهتزة هذا الموسم، يأمل الفريق في استعادة توازنه ومصالحه جماهيره من خلال تحقيق الفوز على حرس الحدود ومواصلة التقدم نحو المنافسة على اللقب المحبب لجماهيره.

نتائج الأهلي

افتتح الأهلي مشواره في الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت، ثم فاز على فاركو 4-1، ولم يخض مباراة الجولة الثالثة لخصوصية نظام البطولة هذا الموسم بمشاركة 21 فريقاً فقط، بعدها تعادل سلبياً مع غزل المحلة، وخسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ثم تعادل مع إنبي 1-1، قبل أن يحقق فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف.

الأسلحة الهجومية والغيابات

يعتمد عماد النحاس على مجموعة من العناصر الهجومية المميزة مثل جراديشار، وأشرف بن شرقي، وتريزيجيه، ومحمد شريف، من أجل تهديد مرمى حرس الحدود وتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يغيب عن الفريق كل من إمام عاشور وزيزو بداعي الإصابة.

الاهلي الزمالك شوبير

