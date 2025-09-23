تواصل فعاليات برنامج "IT Professional" لتأهيل الخريجين بمدينة القصير

تتواصل بمدينة القصير فعاليات التدريب ضمن برنامج "IT Professional" الذي ينفذه معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داخل مركز التدريب على علوم الحاسب الآلي، وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل المتطور.

البرنامج يقام برعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتوفير فرص تدريبية نوعية لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لبناء المستقبل الرقمي.

ويحظى التدريب بمتابعة مباشرة من عابدين سعيد، سكرتير مدينة القصير، لضمان توفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب المعايير العالمية.

تدريب عالي المستوى على أيدي خبراء

ويحاضر في البرنامج مجموعة من المدربين المعتمدين من معهد تكنولوجيا المعلومات، وفق خطة تدريبية شاملة ترتكز على التطبيق العملي وتغطية أحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز فرص الخريجين في الحصول على وظائف نوعية في مجالات الحوسبة والتكنولوجيا.

دعم للشباب وبناء كوادر واعدة

ويأتي هذا البرنامج كجزء من جهود المحافظة والوزارة في إعداد قاعدة شبابية متخصصة ومؤهلة تقنيًا، قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مع المساهمة في دعم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية.