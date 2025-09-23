محافظ البحر الأحمر: بدء تطوير شارع الحجاز بالغردقة وتحويله إلى 6 حارات مرورية

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بدء أعمال تطوير شارع الحجاز بمدينة الغردقة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث شرعت الجهات المعنية في إزالة التعارضات مع مسار الطريق تمهيدًا لانطلاق المشروع.

وأكد المحافظ أن مشروع تطوير شارع الحجاز يعد من أهم المشروعات التنموية التي تستهدف رفع كفاءة الطرق الرئيسية وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة، مشددًا على متابعته المستمرة لجميع مراحل التنفيذ، وتكليف الأجهزة التنفيذية بتوفير كل سبل الدعم لضمان سرعة الإنجاز.

وأوضح اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي موسع ضم مسئولي شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات، ومندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمناقشة مقترح تطوير شارع الحجاز ليصبح 6 حارات مرورية بدلًا من 4، مشيرًا إلى أن جميع المرافق تعمل بشكل متكامل لإزالة أي معوقات أمام التنفيذ.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، بما يواكب الطفرة العمرانية والسياحية التي تشهدها المدينة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة المشروعات القومية التي تخدم المواطنين والزائرين.

وأضاف المحافظ أن تطوير شارع الحجاز يمثل نقلة نوعية في تحسين السيولة المرورية بواحد من أهم الشوارع الحيوية بالغردقة، موضحًا أن التنسيق مع جميع الجهات الخدمية يضمن عدم المساس بالبنية الأساسية عقب الانتهاء من المشروع.