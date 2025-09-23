ممنوع المذاكرة على ترابيزة السفرة.. تحذير من سونيا الحبال للأمهات

أكدت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن طاقة المكان عنصر أساسي يؤثر في مستوى تركيز الطلاب أثناء المذاكرة، مشددة على ضرورة التفرقة بين أماكن الطعام وأماكن المذاكرة لتحقيق طاقة مستقرة وفعالة.

وقالت خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن استخدام سفرة الطعام للمذاكرة يحتاج إلى فصل واضح في الطاقة، موضحة أن الحل يكمن في وضع مفرش خاص وقت المذاكرة بحيث يمنح الإيحاء بأن السفرة تحولت إلى مكتب، ثم إزالته عند العودة لاستخدامها للطعام.

وأضافت أن وجود سجادة أسفل المكتب أثناء المذاكرة يمنح الطالب شعوراً بالراحة ويعزل طاقته عن طاقة الأرض أو السيراميك، مما يساعد على زيادة التركيز والاستقرار الذهني.

وأشارت إلى أن الساعة لا يجب أن تكون أمام الطالب مباشرة أو خلفه، بل توضع في جانب الغرفة بعيداً عن المكتب، حتى لا تسبب توتراً أو تشتتاً في الطاقة.