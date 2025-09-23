افتتاح معرض "صنع في دمياط" ببور توفيق



افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واللواء أركان حرب طارق الشاذلى محافظ السويس ، و باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض الأثاث " صنع في دمياط " والذى يُعقد فى نسخته الثانية خارج محافظة القاهرة ، وذلك بأرض المعارض ببور توفيق بمحافظة السويس ، اعتبارًا من اليوم وحتى الرابع من أكتوبر المقبل .

وجاء الافتتاح بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ، والأستاذ محمد مدحت و حاتم العشرى نائبى الرئيس التنفيذي للجهاز ، ويوسف فتحى رئيس القطاع المركزى للفروع بالجهاز ، وشحاتة غريب مدير إدارة المعارض بالجهاز ،والأستاذ حسام شبكة رئيس فرع الجهاز بدمياط و الأستاذ محمد مرسى مدير فرع الجهاز بمحافظة السويس ...

فيما وقد تفقد محافظا دمياط والسويس ورئيس الجهاز المعرض الذى يُقام على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع بمشاركة ٥٠ عارض من صناع الأثاث بمحافظة دمياط، وتضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من الأثاث المودرن والكلاسيك والذى يناسب جميع الأذواق بنسب خصم تصل إلى ٣٠ %.

وحرص " محافظ دمياط " على التواصل مع العارضين وأكد على زيادة نسب الخصم والاعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم ، كما اشاد " المحافظ " بجهود الجهاز لاطلاق معارض " صنع في دمياط " بالمحافظات، حيث تم انعقاد نسخة بمحافظة الإسكندرية يوليو الماضى لتأتى انطلاقته الثانية خارج القاهرة ، اليوم بمحافظة السويس وذلك باجمالى ٢٦ دورة حققت نجاحات كبيرة وحجم مبيعات ضخم ، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المعرض يحقق رؤية الدولة وخطتها نحو تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث التى تشتهر بها، مؤكدًا أن هناك تعاون وثيق ومثمر بين المحافظة والجهاز لدعم هذا القطاع الصناعي الهام بدمياط وتوطينها وتشجيعها باعتبارها من الصناعات الوطنية التى تعمل كافة المؤسسات على تطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق المحلى والدولى أيضًا.

هذا وقد وجه " الدكتور أيمن الشهابى " الشكر إلى الجهاز على هذه الشراكة المتميزة ومحافظة السويس على استضافة المعرض ..

ومن جانبه ،، صرح باسل رحمى أن الجهاز يعمل على تنفيذ رؤية جديدة لتوسيع تواجد معرض صنع في دمياط بمحافظات مصر، وذلك انطلاقاً من الدور الذى يقوم به لتقديم الدعم اللازم للتكتلات الإنتاجية والصناعية ، و دعم وتطوير الصناعات بما يساهم فى رفع كفاءة القدرة الانتاجية وتأهيلها للمنافسة محلياً ودولياً

وعلى الصعيد الاخر،، رحب محافظ السويس بهذا المعرض ، وأكد دعم المحافظة الكامل لهذه المبادرات الداعمة للصناعات ، و أعرب عن تقديره لتواجد المنتجات الدمياطية الشهيرة من الأثاث بالمحافظة، مؤكدًا تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الدورات بالسويس