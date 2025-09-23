بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة

نظمت فنادق الغردقة اليوم الثلاثاء مهرجان الرمان بمشاركة 20 شيف . ويستهدف المهرجان تنشيط السياحة والترويج لشواطئ مدينة الغردقة.

وأوضح محمد عباس الشيف العمومي المستضيف للمهرجان أن فعاليات المهرجان أقيمت على حمام السباحة فى أجواء احتفالية حيث تم عمل الأكلات الرئيسية والمقبلات وكل أنواع الحلويات والعصائر كلها من الرمان التى أبهرت السائحين الأجانب بمشاركة 20 شيف وطن ونصف من الرمان

وأشار طه مسعد مديرأحدالفنادق السياحيةبالغردقة ، أن نسب الاشغال حاليا وصلت إلى 94% مع توافد آلاف السياح يوميا وفى مقدمة السياح الجنسية الألمانية الإنجليزية و البولندي والرومان والهولندي والبلجيكى والسويدى

وأشار مسعد إلى أن مهرجان اليوم أقيم بمشاركة عشرات السياح الأجانب مع تقديم الفقرات الفنية من فرق الانيمش بالفندق والذى اضفى جو من البهجة على النزلاء