الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، يوم الثلاثاء، مدفوعة بموجة صعود في "وول ستريت" دفعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة.



وأنهى المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقًا "ستوكس 600 " التداول بارتفاع مؤقت نسبته 0.4%، حيث سجلت معظم القطاعات مكاسب، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".



وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان شركة "نيفيديا" العملاقة في صناعة الرقائق أمس الإثنين عن خطة استثمارية تصل إلى 100 مليار دولار مع شركة "أوبن أيه آي"، لإنشاء مراكز بيانات ضخمة.

وأشعل هذا الإعلان موجة تفاؤل في الأسواق الأمريكية، حيث صعد سهم نيفيديا بنسبة 3.9%، وأغلقت المؤشرات الثلاثة على أعلى مستوياتها على الإطلاق.



وفي أوروبا، تفاعلت أسهم شركات الرقائق مع الخبر، فارتفع سهم "سيمي كونداكتور" بنسبة 3.3%، و"انفينيون" بنسبة 2.4%.



وفي قطاع الطاقة المتجددة، ارتفعت أسهم شركة "أورستيد" بنسبة 3.9% بعد أن قضت محكمة أمريكية بالسماح لها بمواصلة العمل في مشروع طاقة رياح في نيو إنجلاند.



من جهة أخرى، قفز سهم شركة "كينج فيشر" البريطانية المتخصصة في مستلزمات تحسين المنازل بنسبة 14.6% بعد رفع توقعاتها بسبب زيادة الطلب المحلي.