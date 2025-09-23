محافظ البحر الأحمر يكرم أوائل التعليم ويوجه بتوفير سماعة لطفل من ذوي الهمم

في أجواء غمرتها السعادة والفخر، قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتكريم أوائل الطلاب والمتفوقين في مختلف المراحل التعليمية، موجهاً التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم ومؤكداً أنهم يمثلون نماذج مضيئة ومشرفة على مستوى المحافظة والجمهورية، وأن هذا النجاح يعكس ثمرة جهد وعطاء الأسرة والمدرسة معاً.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات للسيدة فايزة أحمد مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سعد عبد الحميد وكيل أول منطقة البحر الأحمر الأزهرية، ثم جاء تكريم الطلاب وسط تصفيق حار وفرحة كبيرة من أسرهم.

وشمل الحفل تكريم ١٤٧ طالباً وطالبة من أوائل التعليم العام و ٤٣ من أوائل التعليم الأزهري في مختلف المراحل (ابتدائي – إعدادي – ثانوي – فني – دمج – تربية خاصة)، بجانب تكريم عدد من القيادات التربوية والمسؤولين تقديراً لجهودهم في دعم العملية التعليمية.

وخلال الاحتفال، استجاب المحافظ لعدد من طلبات أولياء الأمور من ذوي الهمم، حيث وافق على توفير فرصة عمل لأحد أبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما وجّه بتوفير سماعة طبية لطفل من مدينة سفاجا، واستجاب لطلب والدة أحد الطلاب للنقل من مدرسة إلى اخرى .

وجاء الحفل بحضور الأستاذ كمال سليمان السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور الذين عبروا عن فخرهم وسعادتهم بهذا اليوم المميز الذي أبرز نماذج مضيئة من أبناء البحر الأحمر على مستوى المحافظة والجمهورية.