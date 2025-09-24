قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية الصلاة للمسافر بالطائرة أو المواصلات.. الطريقة الشرعية الصحيحة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول الكيفية الصحيحة لأداء الصلاة أثناء ركوب الطائرة وتحديد اتجاه القبلة.

وأوضح شلبي خلال لقاء تلفزيوني ، أن المسافر يمكنه الاستعانة بطاقم الطائرة لمعرفة اتجاه القبلة، ثم يصلي حسب الاستطاعة؛ فإن تمكن من القيام والركوع والسجود أتم الأركان كاملة، وإن تعذر عليه ذلك أداها جالسًا ويكتفي بما يقدر عليه من الركوع والسجود.

وأشار إلى أن فقهاء الشافعية يرون أن المسافر يؤدي الصلاة في وقتها مراعاة لحرمة الوقت، ثم يعيدها بعد الوصول، بينما ذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن الصلاة صحيحة ولا إعادة مطلوبة، ويمكن الأخذ بهذا الرأي.

وبيّن شلبي أن الصلوات تنقسم إلى ثلاثة مستويات: صلاة الفجر لا يجوز جمعها ويجب أداؤها في وقتها حتى ولو على الطائرة، أما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيجوز جمعهما جمع تقديم قبل السفر أو جمع تأخير بعد الوصول، وهو الأفضل لتجنب أداء الصلاة على الطائرة جالسًا.

وأضاف أن نفس الحكم يسري على وسائل المواصلات الأخرى مثل السيارة أو الأوتوبيس؛ ففي السفر الطويل يمكن الجمع بين الصلوات أو التوقف لأدائها، أما في الرحلات القصيرة فتُصلّى كل فريضة في وقتها. 

وختم بقوله: "الأفضل أداء الصلاة على الأرض كاملة إن أمكن، أما إذا ضاق الوقت واضطررنا للصلاة في الطائرة أو وسيلة السفر فهي صحيحة وتبرأ بها الذمة أمام الله".

صلاة المسافر الطائرة اتجاه القبلة دار الإفتاء جمع الصلوا الصلاة في المواصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

ترشيحاتنا

أرشيفية

نقابة الأطباء تنشر القواعد الإرشادية لانتخابات التجديد النصفي

جانب من اللقاء

«القومي لحقوق الإنسان» يعقد لقاءً تشاوريًا حول الإطار القانوني الحاكم لعمل المجلس

أسعار البيض

بعد ارتفاعه 30 جنيها.. موعد انخفاض أسعار البيض بالأسواق

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد