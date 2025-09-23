قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الأرباح الناتجة عن التفاعل مع المنصات.. اعرف رأي الدين

التيك توك
التيك توك
محمد شحتة

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  أن الشرع الشريف يشترط في أي عمل أو استثمار أن يكون نافعًا للإنسان والمجتمع، محققًا لمقاصد شرعية تعود بالفائدة على الكون والحياة، وألّا يكون وسيلة للكسل أو التربح بلا فائدة حقيقية.

أرباح التفاعل مع المنصات

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، إلى أن أي عمل لا يحقق نفعًا حقيقيًا ويقتصر على تضليل الناس أو خداعهم يُعدّ مخالفًا لمقاصد الشريعة، موضحًا أن فكرة الحصول على المال مقابل الضغط على زر الإعجاب فقط تعطي إيحاءً غير حقيقي بجودة المحتوى، وهو نوع من الغش والخداع الذي يحرّمه الشرع.

وأكد أن الرزق يجب أن يأتي من طريق حلال ومباشر يحقق منفعة حقيقية، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "إن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته"، داعيًا إلى طلب الرزق بالطرق المشروعة التي تنفع الفرد والمجتمع.

وبيّن أن مثل هذه الأعمال تشبه في حكمها التسويق الشبكي الذي حُرِّم لعدم وجود منتج حقيقي، ولأنها تبني ثراءً على حساب خداع الآخرين، محذرًا من أن انتشار هذه الممارسات يضر بالاقتصاد والمجتمع ويهدر طاقات الشباب في أعمال غير منتجة.

وأكد على أن المسلم مطالب بأن يسعى للنفع العام، لا للإضرار بالآخرين، وأن يختار عملًا يحقق قيمة حقيقية ويخدم المجتمع بدلًا من الممارسات التي تعتمد على الوهم أو الكسب غير المشروع.

أرباح "تيك توك" حرام في هذه الحالة

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال الذي يتم تحصيله من خلال فتح لايف على المنصات خاصة تطبيق "تيك توك"، دون تقديم محتوى هادف أو مفيد هو مال حرام.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال فتوى له، أن هناك بعض الأشخاص الذين يفتحون لايف على تيك توك أو منصات مشابهة وهم جالسون فقط أمام الكاميرا دون أن يقدموا أي محتوى حقيقي، مثل الحديث أو القرآن أو أي شيء هادف، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يفعلون أي شيء سوى أنهم يجلسون فقط، والناس يرسلون لهم هدايا ويحولونها إلى أموال، وهذا يعتبر نوعاً من أنواع التسول، لأنهم لا يقدمون شيئاً يستحق الدعم".

وأكد أن هذا السلوك يعكس "سيطرة المادة على القلوب"، معتبراً أن هذه التصرفات تعتبر "فضائح" لأنها تفتح البيوت بشكل غير لائق، وتعتبر انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للناس، مشيرا إلى أن المادة سيطرت على بعض الأشخاص لدرجة أنهم يسعون لكسب المال بطرق لا تمت للأخلاق أو الدين بصلة.

وأوضح أن هذه الظاهرة تعتبر "قلة دين" و"عدم احترام للأخلاقيات"، داعياً الجميع للتوبة والرجوع إلى الله، قائلاً: "الإنسان لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن نصل إلى هذه المرحلة، حيث يتم عرض الحياة الخاصة بشكل علني للحصول على المال. هذه ظاهرة تستدعي الوقوف معها بجدية والتراجع عنها".
 

الأرباح أرباح الفيديوهات المنصات مواقع التواصل السوشيال ميديا دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

ترشيحاتنا

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

المقبرة

دفن الرجال مع النساء في نفس المقبرة.. اعرف الحكمة من المنع

التيك توك

حكم الأرباح الناتجة عن التفاعل مع المنصات.. اعرف رأي الدين

بالصور

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا
الماتشا
الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان
زيت الأرجان

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد