وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بياناً مشتركاً، يوم الأربعاء 24 سبتمبر عقب عقدهم اجتماعاً على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في مدينة نيويورك الأميركية.

وقال وزراء الخارجية في دول المجموعة في بيانهم: "أعربنا عن قلقنا تجاه أحدث انتهاكات روسيا للمجال الجوي في إستونيا وبولندا ورومانيا".

وذكروا أنهم بحثوا فرض تكاليف اقتصادية إضافية على موسكو وذلك في إطار سلسلة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، بهدف الضغط عليها من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والانخراط في مفاوضات التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف وزراء الخارجية في مجموعة السبع: "نرحب بالمناقشات الجارية بين وزراء مالية مجموعة السبع بشأن زيادة الاستفادة من الأصول السيادية الروسية لدعم أوكرانيا".

كانت وزارة الخزانة الأميركية، طالبت مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة قبل الماضي 12 سبتمبر، بفرض "رسوم جمركية مؤثرة" على الواردات من الصين والهند لوقف مشترياتهما من النفط الروسي.

ودعت الوزارة إلى عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع لبحث الجهود الرامية إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب التي تشنها في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بحرب غزة الدائرة منذ عامين في القطاع، قال وزراء خارجية المجموعة في بيانهم الثلاثاء: "أكدنا على ضرورة تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة".