الثقافة تحتفي بمسيرة المؤرخ قاسم عبده قاسم بقصر الإبداع الفني.. اليوم

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية في السابعة مساء اليوم ، احتفاء بمسيرة المؤرخ الكبير قاسم عبده قاسم في ذكرى رحيله، وذلك بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج احتفاء وزارة الثقافة برموز الأدب والفكر في مصر.

تتضمن الاحتفالية شهادات إبداعية حول تجربة "قاسم"، ودوره كمؤرخ ومترجم وأستاذ جامعي، إلى جانب تقديم لمحات من تاريخه الإنساني، وذلك بمشاركة كل من الناقد والمؤرخ د. عماد أبو غازي، دكتور حاتم الطحاوي، د. منى العيسوي، السينارست محمد السيد عيد، والكاتب الصحفى إيهاب الملاح، ويدير الاحتفالية الكاتب محمد رفاعي.

قاسم عبده قاسم مواليد 1942، حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1975، وعمل رئيسا لقسم التاريخ بجامعة الزقازيق، وأستاذا بجامعة الكويت.

شارك فى الحياة الثقافية من خلال الجمعية المصرية التاريخية، والمجلس الأعلى للثقافة، كما شارك في المحافل المحلية والدولية متحدثا وباحثا ومحاضر.



حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 1983، وجائزة التفوق، وكذلك جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.



رحل عن عالمنا في سبتمبر عام 2021، تاركا أكثر من خمسين كتابا بين المؤلف والمترجم، من أشهرها: المؤرخون في العصور الوسطى، الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية، اليهود في مصر من الفتح الإسلامي حتى الغزو العثماني، الحياة اليومية في مصر، بين التاريخ والفلكلور، أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية المماليك، السلطان المظفر سيف الدين قطز، والنيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، وغيرها.

تأتي الاحتفالية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، برئاسة د. منى شعير، وأنشطة قصر الإبداع الفني، واستمرارا لجهود الهيئة في إبراز النماذج الفكرية الملهمة.