قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الثقافة تحتفي بمسيرة المؤرخ قاسم عبده قاسم بقصر الإبداع الفني.. اليوم

قاسم عبده قاسم
قاسم عبده قاسم
أحمد البهى

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية في السابعة مساء اليوم ، احتفاء بمسيرة المؤرخ الكبير قاسم عبده قاسم في ذكرى رحيله، وذلك بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج احتفاء وزارة الثقافة برموز الأدب والفكر في مصر.

تتضمن الاحتفالية شهادات إبداعية حول تجربة "قاسم"، ودوره كمؤرخ ومترجم وأستاذ جامعي، إلى جانب تقديم لمحات من تاريخه الإنساني، وذلك بمشاركة كل من الناقد والمؤرخ د. عماد أبو غازي، دكتور حاتم الطحاوي، د. منى العيسوي، السينارست محمد السيد عيد، والكاتب الصحفى إيهاب الملاح، ويدير الاحتفالية الكاتب محمد رفاعي.

قاسم عبده قاسم مواليد 1942، حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1975، وعمل رئيسا لقسم التاريخ بجامعة الزقازيق، وأستاذا بجامعة الكويت.

شارك فى الحياة الثقافية من خلال الجمعية المصرية التاريخية، والمجلس الأعلى للثقافة، كما شارك في المحافل المحلية والدولية متحدثا وباحثا ومحاضر.
 

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 1983، وجائزة التفوق، وكذلك جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.


رحل عن عالمنا في سبتمبر عام 2021، تاركا أكثر من خمسين كتابا بين المؤلف والمترجم، من أشهرها: المؤرخون في العصور الوسطى، الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية، اليهود في مصر من الفتح الإسلامي حتى الغزو العثماني، الحياة اليومية في مصر، بين التاريخ والفلكلور، أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية المماليك، السلطان المظفر سيف الدين قطز، والنيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، وغيرها.

تأتي الاحتفالية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، برئاسة د. منى شعير، وأنشطة قصر الإبداع الفني، واستمرارا لجهود الهيئة في إبراز النماذج الفكرية الملهمة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المؤرخ الكبير قاسم عبده قاسم قاسم عبده قاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

ارشيفية

بسبب خناقة والديه.. إصابة رضيع بكسر في الجمجمة بالوراق

ارشيفية

لمس جسدها.. طالبة تتهم طبيب أسنان بالتحرش بها داخل عيادته

أرشيفية

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة تعاطي المواد المخدرة في العمرانية

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد