شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

أ ش أ

سلطت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية الضوء على تنامي العلاقات بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة ، وتوقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأوضحت الشبكة الإخبارية اليوم (الأربعاء) أن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية دخل مرحلة التنفيذ الفعلي بعد تنظيم بعثة أعمال شارك فيها أكثر من 30 شركة روسية، حسبما ورد على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة الروسية.



من جهته، أشاد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، رومان تشيكوشوف، بجاهزية البنية التحتية في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أنها توفر فرصا واعدة للمستثمرين.



وأضاف أن جميع المشاركين في بعثة الأعمال أكدوا اكتمال البنية التحتية ووجود طرق وصول ممتازة تسهم في تسير حركة المرور والتنقل.



ونوه المسؤل الروسي بنظام الضرائب والرسوم الجمركية في المنطقة الصناعية . مشيرا إلى أنه فريد من نوعه بالنسبة للمقيمين الروس.



ويستهدف المشروع استقطاب الشركات التي تنتج سلعا مطلوبة بشكل كبير في الأسواق الإقليمية، حيث أشار تشيكوشوف إلى أن الجانب المصري يولي اهتماما خاصا بجذب التكنولوجيا الروسية في مجالات صناعة النقل، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعة الأدوية، والمستلزمات والتجهيزات الطبية.



كما شدد تشيكوشوف على الأهمية الاستراتيجية للموقع، موضحا أن المشروع يشكل منصة تصديرية للأسواق الإقليمية والدولية، مضيفا أن مصر تمثل بوابة إلى إفريقيا، وتفتح نظام تجارة بدون رسوم جمركية مع جميع الدول الإفريقية.



يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم ستة موانئ بحرية، وتعد مركزا لوجستيا مهما يخدم 20% من حركة نقل الحاويات عالميا.