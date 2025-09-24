بحضور فرج عامر.. سموحة يخصص 1000 عضوية بالنادي للإصلاح الزراعي

عقد نادي سموحة، اجتماعًا طارئًا لمجلس إدارة النادي بحضور المهندس فرج عامر وجميع أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة أزمة أرض النادي مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وقرر المجلس بالإجماع عقب الاجتماع، تخصيص ألف عضوية جديدة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لحل مشكلة أرض النادي نهائيا.

جاء القرار بناء على الاجتماع المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر بقصر الاتحادية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس جهاز الأموال المستردة ووزراء الزراعة والشباب والرياضة والأوقاف.

يأتي ذلك في إطار مبادرة وجدية لحل المشكلة الموجودة بين نادي سموحة الرياضي الاجتماعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبموافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.