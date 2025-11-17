قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
منعوا مخاطر وحوادث.. الوزير يكرم العاملين المتميزين بهيئة السكك الحديدية |صور

حمادة خطاب

قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير-  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس  هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة بتكريم  عدد (١٦) من العاملين بالهيئة كالتالي (قائد قطار -  مساعد قائد قطار -  ناظر محطة  -  ملاحظي ومراقبي الأبراج -  خفراء المنافذ- مفتش دريسة - ملاحظ   انتاج - كهربائي إشارات) وذلك من الذين  قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت علي وشك الحدوث وحافظوا علي أرواح عدد من المواطنين والركاب وتميزوا في اداء اعمالهم   حيث تمكن أحد قائدي القطارات من إيقاف قطار قبل الاصطدام بعربة محملة باسطوانات غاز في مكان غير معد للعبور وآخر أثناء قيادة  قطار مشحون حاويات من الزقازيق الي شرق التفريعة على كوبري الفردان تلاحظ فتح الكوبري وعلى الفور تم إيقاف القطار بالإضافة إلى يقظة ناظر محطة وانتباهه واكتشاف انفصال قطار فوارغ سولار أثناء مروره من المحطة وأيضا ناظر محطة أنقذ حياة راكب حاول ركوب القطار أثناء المسير كاد أن يسقط وآخر خفير منفذ لاكتشاف وجود خبط بالغربة الأخيرة من قطار ٩٩٨ القاهرة / سوهاج وتم تركها بمحطة ديروط .

وقدم الوزير للمكرمين الشكر على ما قاموا به من أعمال ساهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين مؤكدا ان هؤلاء المكرمين نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ويجب ان يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من العاملين في مختلف مواقع السكك الحديدية، موجّهًا باستمرار التدريب والتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستويات الأمان والسلامة داخل المحطات وعلى خطوط التشغيل والاهتمام بنظافة المحطات والقطارات ودورات المياه .

وأضاف الوزير أن التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد عناصر نجاح المنظومة  وتطبيق  مبدأ الثواب والعقاب وكذلك في إطار تطبيق الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل خمسة عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش والعنصر البشري ، حيث اكد على أهمية استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيا وثقافيا وتوفير الرعاية الصحية المتميزة له وخلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية وان يكون العامل حريصا على التدريب المستمر مضيفاً ان الحافز لمن يستحق ولابد ان يعمل الجميع لتصبح هيئة السكك الحديدية في طليعة هيئات الدولة الناجحة وان يكون هناك طموح دائم لكافة العاملين بتقديم مستويات متميزة لجمهور الركاب وان يتم الانتهاء من كافة المشروعات المخططة وفقاً للمواعيد المحددة وان يتم الاستغلال الامثل لكافة الامكانات المتواجدة والأراضي المملوكة للهيئة لزيادة موارد الهيئة والحفاظ عليها والقيام باعمال الصيانة بشكل دوري ومستمر .  

وأكد الوزير على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها وتكثيف الأعمال في المشروعات.

وأشار وزير النقل إلى أن  خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم مواردها ، كما ان هذه المنظومه الجديده ستنعكس ايجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافه النواحي الفنيه والصحية والاجتماعيز، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

مهندس كامل الوزير مجلس الوزراء السكك الحديدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

