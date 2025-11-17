قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يتفقد معرض Cairo ICT 2025 ويعلن إطلاق منصة وطنية جديدة للحوسبة المتقدمة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربينى

قام د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة  تفقدية داخل معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT)، الذي افتتحه د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزارات والمسؤولين الحكوميين، وقيادات الشركات العالمية والمحلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


رافق الوزير خلال الجولة الإعلامي الكبير أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، المنظمة للمعرض، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية.


وخلال الجولة قام د.أيمن عاشور بزيارة موسعة لعدد من الأجنحة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة المتقدمة، والتكنولوجيا التعليمية، والخدمات الرقمية، حيث حرص الوزير على التوقف في مخلتف أجنحة المعرض، والاستماع إلى عروض الشباب والمبتكرين، وممثلي الشركات العالمية والمحلية.


وأشاد الوزير بتميز المعرض مقدمًا الشكر للإعلامي أسامة كمال لتنظيم هذا الحدث المتميز، كما أشاد بحجم الجهد المبذول من الشباب المشاركين وما يعرضونه من أفكار وحلول مبتكرة، مؤكدًا أن ما شاهده من مشاريع يبرهن على قدرتهم على المنافسة الدولية في المجالات التكنولوجية المتقدمة.


وأجرى الوزير حوارات مع العارضين، وطرح أسئلة تفصيلية حول ما يقدمونه من تطبيقات رقمية، وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ونماذج أعمال قائمة على الابتكار،  وبحث كيفية الاستفادة منها، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة هذه الأفكار وتوفير بيئة مساعدة على تطويرها داخل الجامعات.


وأكد د.أيمن عاشور استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات المشاركة في المعرض، خاصة تلك التي تقدم حلولا يمكن تطبيقها داخل الجامعات أو ربطها بالبحث العلمي والصناعة، مشددًا خلال حديثه مع العارضين، على أهمية بناء شراكات بين الجامعات والشركات المشاركة في Cairo ICT، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تعزيز الربط بين الابتكار الجامعي و القطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يسمح بتحويل الأبحاث والمشروعات الطلابية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.


وخلال جولته أوضح الوزير أن التعليم العالي يشهد تحولا جذريًّا في ظل توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأن الوزارة تتعامل مع هذه التحولات من منظور شامل يستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، وتحديث المناهج، وتعزيز البحث العلمي، وترسيخ الأطر الأخلاقية والحوكمة المسؤولة لضمان الاستخدام الآمن والفعّال لهذه التقنيات.


وأوضح د.أيمن عاشور أن الجامعات المصرية تمتلك مقومات قوية تمكّنها من خدمة قطاع الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 85 برنامجًا أكاديميًّا متخصصًا موزعًا على 100 كلية، و50 ألف طالب مقيد هذا العام بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى تقدم مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي بـ55 مركزًا عالميًّا، وتحقيقها المركز 56 من بين 172 دولة، منوهًا بحصول وزارة التعليم العالي على شهادة “المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” بتقدير خمس نجوم كأول مؤسسة تعليم عالٍ وبحث علمي على مستوى العالم تنال هذا التصنيف.


وخلال جولته أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، تتيح أجهزة حاسوبية مؤمنة فائقة السرعة مزودة بوحدات معالجة رسومات متقدمة (GPUs) لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.


ويمكن للباحثين التقدّم للحصول على هذه الخدمة من خلال المنصة الإلكترونية: https://hpc.mohesr.gov.eg/ ، والتي سيتم الإعلان عنها عبر صفحة الوزارة.


وأوضح د.أيمن عاشور أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية البحثية، بما توفره من قدرات كبيرة في معالجة البيانات الضخمة وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المتقدمة، خاصة للأبحاث متعددة التخصصات في مجالات الصحة والطاقة والزراعة الذكية والأمن السيبراني والصناعة والخدمات. 


وأكد الوزير استمرار العمل في رفع جاهزية الجامعات المصرية لمواكبة التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، وإنشاء مراكز تميز بحثية داخل الجامعات في المجالات التكنولوجية، ودعم المعامل المتخصصة وربطها بالصناعة، والتعاون مع مؤسسات دولية لإنشاء مراكز تميز مشتركة داخل مصر، فضلا عن تدريب أعضاء هيئة تدريس على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تنفيذ مبادرة “كُن مستعدًا” لتأهيل مليون طالب بمهارات المستقبل، لافتًا كذلك إلى الدور المهم لبنك المعرفة المصري في دعم الباحثين من خلال منظومة أدوات وموارد رقمية متطورة تتيح للباحثين قدرات متقدمة في الاستكشاف والتحليل والوصول إلى مصادر المعرفة العالمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي البحث العلمي

