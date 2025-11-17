شركات النفط الهندية تبرم أول صفقة لاستيراد غاز البترول المسال الأمريكي

أعلن وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينج بوري اليوم /الاثنين/ أن شركات النفط الحكومية الهندية قد أبرمت بنجاح صفقة لمدة عام لاستيراد الغاز النفطي المسال من ساحل الخليج الأمريكي.



وأضاف بوري - حسبما أوردت صحيفة (إكونوميك تايمز) الهندية - "في إطار سعينا لتوفير إمدادات آمنة وميسورة التكلفة من غاز البترول المسال لشعبنا، قمنا بتنويع مصادرنا لتوريد غاز البترول المسال .. وفي تطور مهم، نجحت شركات النفط الهندية المملوكة للدولة في إبرام صفقة لمدة عام لاستيراد حوالي 2.2 مليون طن سنوياً من غاز البترول المسال".



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في الوقت الذي فرض فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوما جمركية بنسبة 50% في شهر أغسطس الماضي على جميع المنتجات الهندية المتجهة إلى الولايات المتحدة، ردا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.



وتعتقد واشنطن أن هذه الواردات تساهم في تمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وكرر الرئيس الأمريكي منذ ذلك الحين تأكيده أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد وافق على التخلي عن مشترياته من النفط الروسي، وهو ادعاء لم تؤكده نيودلهي قط.