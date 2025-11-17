قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تُطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

  أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، برنامج «قادة الأزمات والكوارث» التدريبي، الموجَّه للعاملين بإدارات الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر، والرعاية العاجلة والحرجة؛ بهدف تعزيز جاهزية الكوادر الصحية لمواجهة الطوارئ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير المهارات القيادية والتنفيذية في منظومة إدارة الأزمات، مما يُحسِّن استجابة المنشآت الصحية ويرفع كفاءة منظومة الطوارئ ككل.

مخاطر المهن الطبية

وأضاف أن البرنامج يُنفَّذ بدعم من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويضم ٤٣ متدربًا من ديوان عام الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن البرنامج صُمم وفق احتياجات العاملين في هذا المجال، ويتناول محاور متقدمة تشمل التفكير الاستراتيجي، استشراف السيناريوهات، التخطيط لإدارة الأزمات، القيادة، اتخاذ القرار، التفاوض، التواصل، وإدارة المخاطر في القطاع الصحي.

وأوضحت أن مدة البرنامج 25 يومًا تدريبيًا (150 ساعة)، تتضمن محاضرات علمية وتطبيقات عملية ودراسات حالة ومحاكاة واقعية؛ لضمان قدرة المشاركين على التطبيق الميداني الفعّال.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير عام مراكز التدريب بالوزارة، إلى أن البرنامج يندرج ضمن خطة تعاون مستمرة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، تستهدف تنفيذ برامج متخصصة لتأهيل الكوادر الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن هذا التعاون يُشكِّل خطوة محورية نحو تطوير منظومة التدريب وبناء قيادات قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة عالية وفق أحدث المعايير العالمية.

الصحة قادة الأزمات والكوارث الأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة الصحة الرعاية العاجلة الطوارئ الشؤون الصحية

