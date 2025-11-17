امام الصديق يعلن ترشحه نقيبا لمحامي جنوب القليوبية

تستعد النقابة العامة للمحامين لإجراءات فتح باب الترشح الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على أن تجرى علي مرحلتين.

وأعلن امام الصديق المحامي بالنقض الترشح على مقعد نقيب محامي جنوب القليوبية في الانتخابات المقرر إجراؤها 17 يناير 2026 .

ووجه الصديق عبر بيان الترشح عدة رسائل لمحامي جنوب القليوبية قائلاً: نستطيع أن نعيد لنقابتنا مكانتها وكرامتها وريادتها ..وأن نبني نقابة قوية تُنصف أعضائها وتحمي مهنتها وترفع رايتها..وأعاهد الله أن أكون نقيبًا لكم جميعا لا عليكم .. وأن أعمل بكل جهد وإخلاص من أجل رفعة نقابتنا ورسالتها السامية.. وأن تكون نقابتنا ظهيرا للحق .. صوتكم لا يقدر بثمن .

ويخوض "الصديق" السباق الانتخابي مستندًا إلي ثقته الواسعة في جموع المحامين على مستوى جزيئات نقابة جنوب القليوبية وشعبيته وسط شباب المحامين وخبرته النقابية الكبيرة كونه كان عضوًا في مجلس نقابة محامي جنوب القليوبية وأهم ما يميزه القدرة على التفاوض لجلب الخدمات والتعامل مع الأزمات بإيجابية من أجل الصالح العام .

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين فى اجتماعه الأخير وافق على فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على أن تجرى علي مرحلتين.

المرحلة الأولى:- يتم فتح باب الترشح يوم 22/ 11/ 2025 وغلق باب الترشح 26 / 11 / 2025 وتعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، والاعادة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد يوم السبت الموافق 31 يناير 2026.

وتشمل النقابات الفرعية التالية:

«الأقصرـ قنا ـ سوهاج ـ شمال أسيوط ــ جنوب أسيوط - المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ الوادى الجديد ـ البحر الأحمر ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ الاسماعيلية ـ بورسعيد ـ دمياط ـ المنوفية ـ كفر الشيخ ـ شمال القليوبية - جنوب القليوبية».

المرحلة الثانية:- يتم فتح باب الترشح يوم 29 / 11/ 2025 وغلق باب الترشح 3 / 12 / 2025 وتعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، والاعادة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026.

وتشمل النقابات الفرعية التالية: «شمال القاهرة - جنوب القاهرة - القاهرة الجديدة - حلوان - جنوب الجيزة - شمال الجيزة ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ الاسكندرية ـ شمال البحيرة ــ جنوب البحيرة ـ مرسى مطروح ـ شرق طنطا ـ غرب طنطا ـ جنوب الشرقية ـ شمال الشرقية ـ السويس ـ اسوان».