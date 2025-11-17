قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
قافلة زاد العزة الـ 74 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في الإدارة المستدامة للمخلفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توقعات للبنك الفرنسي بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري الفترة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور حسام عيد، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن توقعات بنك "بي إن بي" بنمو الناتج المحلي بنسبة 5.2% تستند إلى مؤشرات إيجابية شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن هذه التوقعات جاءت نتيجة تحسن المعروض، وتراجع أسعار النفط عالميًا، وانخفاض الدولار عالميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الصدمات الخارجية ورفع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع أنه تم إتمام ثاني أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر خلال العامين الماضيين، وهو ما يعزّز المؤشرات الاقتصادية ويمنح الثقة للمستثمرين، لافتا إلى أن استمرار التدفقات النقدية يؤدي بطبيعته إلى زيادة الناتج المحلي.

وأشار إلى أن النمو الحقيقي يأتي من زيادة الإنتاج والناتج القومي، متابعا أن الصفقات والاستثمارات الأخيرة وفّرت سيولة قوية عززت الاستثمارات الحكومية والخاصة، وأسهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي.

بنك بي إن بي مؤشرات إيجابية الاقتصاد المصري الاقتصاد أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

صورة أرشيفية

توقعات للبنك الفرنسي بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري الفترة المقبلة

المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر يؤكد مواصلة جهوده لحماية الشباب وتعزيز الوعي الوطني

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد