توقعات للبنك الفرنسي بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري الفترة المقبلة

قال الدكتور حسام عيد، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن توقعات بنك "بي إن بي" بنمو الناتج المحلي بنسبة 5.2% تستند إلى مؤشرات إيجابية شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن هذه التوقعات جاءت نتيجة تحسن المعروض، وتراجع أسعار النفط عالميًا، وانخفاض الدولار عالميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الصدمات الخارجية ورفع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع أنه تم إتمام ثاني أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر خلال العامين الماضيين، وهو ما يعزّز المؤشرات الاقتصادية ويمنح الثقة للمستثمرين، لافتا إلى أن استمرار التدفقات النقدية يؤدي بطبيعته إلى زيادة الناتج المحلي.

وأشار إلى أن النمو الحقيقي يأتي من زيادة الإنتاج والناتج القومي، متابعا أن الصفقات والاستثمارات الأخيرة وفّرت سيولة قوية عززت الاستثمارات الحكومية والخاصة، وأسهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي.