عوض توجه بوضع جدول تشغيل منظم لسيارة المركز التكنولوجي المتنقل بشرم الشيخ

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مستوي تقديم الخدمات المحلية للمواطنين بمدينة شرم الشيخ في إطار الزيارة التفقدية التي تقوم بها لمحافظة جنوب سيناء .

حيث تفقدت الدكتورة منال عوض ، ظهر اليوم المبني القديم لمجلس مدينة شرم الشيخ بعد نقل العمل في المبني الجديد ، كما تفقدت أداء الخدمات من سيارة المركز التكنولوجي المتنقل المُخصصة للمواطنين في جميع أبناء المحافظة والمتواجدة أمام المركز التكنولوجي بالمبني.

جاء ذلك بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات المحافظة .

ووجهت الدكتور منال عوض ، بوضع جدول تشغيل منظم وفعال لسيارة المركز التكنولوجي المتنقل للمرور علي كافة مدن ومراكز محافظة جنوب سيناء ، وضمان تغطية كافة الأماكن بشكل دقيق ومنتظم للتخفيف علي المواطنين، وعدم تكبدهم الانتقال إلي المراكز التكنولوجية .

وأشارت إلى أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقوم بتقديم جميع الخدمات التى يُقدمها المركز الثابت من الخدمات المحلية بما يساهم في الاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية مراجعة الانتهاء من تسليم ماكينات دفع BOS ( فيما يخص مدفوعات منظومة المحال العامة ) في المراكز التكنولوجية لتحسين الأداء وكفاءة الخدمة المقدمة ، مشيرة إلى ضرورة تقديم مقترح بتطوير مبني المركز التكنولوجي بمركز ومدينة شرم الشيخ القديم وسرعة الانتهاء من الطلبات المتأخرة والمرور الدوري والمستمر من رئيس مجلس المدينة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى ضرورة الانتهاء من كافة الطلبات المتأخرة الخاصة بالمواطنين في المركز التكنولوجي ،

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الاستمرار في المرور الدوري لمتابعة سير العمل وضمان التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على أرض الواقع، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.